Lãnh đạo huyện Đức Trọng thăm các trường học nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

(LĐ online) - Ngày 18/11, nhân kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, huyện Đức Trọng đã tổ chức 4 đoàn đi thăm, chúc mừng các trường học đóng chân trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, tặng hoa chúc mừng các trường học nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

Đó là các đơn vị trường học: Tiểu học Định An, Mẫu giáo Hiệp Thạnh, THCS Quảng Hiệp, THPT Chu Văn An, Tiểu học Bồng Lai, Mầm non Liên Hiệp, Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, THCS Trần Phú, THCS Phú Hội, Tiểu học Sơn Trung, THPT Nguyễn Thái Bình, Tiểu học Tân Đà, Mẫu giáo Tân Hội, mẫu giáo Tân Thành, THCS Ninh Gia, Tiểu học Hiệp Thuận, Tiểu học Tà Hine, THCS Đà Loan, Mẫu giáo Đà Loan, mẫu giáo Tà Năng và Tiểu học Tà Năng.

Đến thăm và chia vui với các trường học trên địa bàn huyện, các đồng chí lãnh đạo huyện Đức Trọng đã biểu dương những thành tích đạt được của các trường học, ghi nhận sự nỗ lực, cống hiến của các thầy giáo, cô giáo trong sự nghiệp giáo dục; đồng thời mong muốn đội ngũ nhà giáo tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện cũng đã tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với sự nghiệp trồng người.

NHẬT MINH