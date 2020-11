Phụ nữ Công an tỉnh khui heo đất tiết kiệm được gần 100 triệu đồng

(LĐ online) - Chiều 20/11, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức khui heo đất tiết kiệm năm 2020. Theo đó, BCH Hội phụ nữ Công an tỉnh cùng cán bộ 14 hội phụ nữ cơ sở trực thuộc, 11 hội phụ nữ cơ sở và 1 chi hội phụ nữ huyện thành phố đã tiến hành khui 40 con heo đất tiết kiệm do hội nuôi. Tổng số tiền thu được lên đến gần 100 triệu đồng. Nguồn kinh phí này Hội Phụ nữ Công an tỉnh và cơ sở hội sẽ dùng cho các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh trong lực lượng vũ trang vào dịp Tết Nguyên đán 2021.

Tổng số tiền thu được từ 40 con heo đất lên đến gần 100 triệu đồng.

Được biết, phong trào nuôi heo đất tiết kiệm trong đội ngũ cán bộ hội phụ nữ toàn lực lượng được phát động từ nhiều năm nay. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhằm xây dựng nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động xã hội đền ơn đáp nghĩa vào các dịp lễ, tết. Tính đến nay, Công an tỉnh hiện có 521 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia nuôi 40 con heo đất tiết kiệm, nhằm tạo nguồn kinh phí thực hiện hiệu quả các hoạt động của hội.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN