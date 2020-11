Thăm hỏi các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

(LĐ online) - Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”, sáng 10/11, Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Di Linh đã đến thăm hỏi, trao tặng quà cho 5 hộ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Ban ATGT huyện Di Linh đã đến thăm hỏi và trao 5 suất quà (2.000.000 đồng/suất) cho thân nhân các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn, gồm: K'Tuyến (Thôn 2, xã Tân Lâm); K'Đường (thôn Gia Bắc 1, xã Tân Nghĩa); K'Zip (Thôn 3, xã Gia Hiệp); Nguyễn Kim Tân (TDP 13, thị trấn Di Linh) và Trương Văn Trường (Thôn 3, xã Tân Thượng).

Tại đây, thay mặt đoàn công tác, Thượng tá Nguyễn Tuấn Oanh - Phó Ban Thường trực ATGT huyện Di Linh đã động viên, chia sẻ những khó khăn, mất mát mà các gia đình có nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông, mong các thân nhân sớm vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, mong muốn các gia đình tăng cường nhắc nhở người thân, cộng đồng nghiêm chỉnh chấp hành tốt Luật Giao thông để bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của mỗi gia đình.

T.HIỀN - D.NHÃ