Vietjet đồng hành cùng chương trình du lịch thực tế 4.0 đầu tiên tại Việt Nam

(LĐ online) - Vietjet đồng hành cùng chương trình “Đi cùng Việt Nam – Vietnam Why not” trong vai trò nhà bảo trợ vận chuyển hàng không. Đây là dự án hưởng ứng lời kêu gọi kích cầu du lịch Việt do Tổng cục du lịch kết hợp với Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

“Đi Việt Nam Đi – Vietnam Why Not” là chương trình truyền hình thực tế ứng dụng nền tảng tiên phong công nghệ, với sự tham gia 9 hoa hậu, á hậu từ các cuộc thi nhan sắc đình đám như: Khánh Vân, Mâu Thuỷ, Võ Hoàng Yến, Hoàng My, Ngọc Diễm, Kim Duyên, Tường Linh, Ngọc Châu, Hương Ly. Đồng hành cùng chương trình, những chuyến bay xanh của Vietjet sẽ đưa các người đẹp của chương trình khám phá cảnh đẹp của ba miền đất nuớc, góp phần giới thiệu và quảng bá hình ảnh tươi đẹp của Việt Nam - điểm đến thân thiện và an toàn cho đầu tư và du lịch tới du khách trong nước và nước ngoài.

Được lên ý tưởng và ra đời trong bối cảnh ngành du lịch đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, “Đi cùng Việt Nam – Vietnam Why Not” được kỳ vọng sẽ góp phần khơi dậy tình yêu quê hương đất nước với cộng đồng bằng hành trình khám phá vẻ đẹp Việt Nam. Chương trình sẽ lên sóng hàng tuần trên kênh VTV9 vào lúc 21 giờ 55 thứ Sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 27/11/2020.

Với việc khôi phục toàn mạng bay nội địa phủ khắp Việt Nam với 250 chuyến bay mỗi ngày, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet luôn tiên phong hưởng ứng các chương trình kích cầu du lịch nội địa, khôi phục hoạt động kinh tế các địa phương và tạo điều kiện để người dân du lịch tới các vùng miền sau đại dịch Covid-19. Vietjet tin rằng chương trình “Đi cùng Việt Nam - Vietnam Why Not” sẽ là cú hích lớn, được sự đón nhận tích cực của cộng đồng, mang lại nguồn cảm hứng và hướng đi mới đầy tiềm năng cho phát triển du lịch trong nước.

Tại buổi công bố chương trình truyền hình thực tế và ra mắt ứng dụng, Ông Jay L Lingeswara – Phó giám đốc Thương mại Vietjet – cho biết: “Vietjet luôn đồng hành cùng các hoạt động phát triển ngành hàng không và du lịch Viêt Nam, cũng như quảng bá hình ảnh đất nước tới bạn bè quốc tế. Chúng tôi tin tưởng rằng hướng phát triển mới mẻ dựa trên nền tảng số và ứng dụng công nghệ hiện đại lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam sẽ góp phần giúp cho ngành du lịch nhanh chóng phục hồi sau đại dịch, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.”

Bên cạnh những chương trình ưu đãi hấp dẫn, các sản phẩm mới sáng tạo đáp ứng nhu cầu di chuyển bằng tàu bay hiện đại của người dân và du khách, Vietjet luôn đồng hành cùng các hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao, giải trí ý nghĩa như Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam, Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn Vũ, Cuộc thi Gương mặt Thương hiệu (The Face), Giải vô địch futsal toàn quốc, Festival Hoa Đà Lạt…

