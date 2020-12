Chị Ka Bé nhiệt tình với công tác hội phụ huynh

“Nhiệt tình, năng nổ với công tác hội phụ huynh” là nhận xét của Ban Giám hiệu và giáo viên Trường Mẫu giáo Bảo Thuận (huyện Di Linh) về chị Ka Bé. Chị luôn nỗ lực trong công tác phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Chị Ka Bé luôn tích cực, nhiệt tình hỗ trợ các hoạt động của lớp, của trường, đặc biệt là các chương trình văn nghệ

“Những ngày đầu con gái mới bước chân vào Trường Mẫu giáo Bảo Thuận, chị Ka Bé là một trong số ít phụ huynh luôn quan tâm, thăm nắm tình hình của con ở trường. Không những vậy, chị luôn có những ý kiến tâm huyết về việc phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ giữa gia đình và nhà trường trong các buổi họp phụ huynh. Khi được tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Đại diện Cha Mẹ học sinh của trường, tuy bận rộn với vai trò Bí thư Chi bộ và công tác Mặt trận thôn Hàng Tiơr nhưng chị vẫn vui vẻ nhận nhiệm vụ và phát huy trách nhiệm của mình trong mọi hoạt động. Và đây đã là năm thứ 3 chị đảm nhận vai trò này, từ khi con học lớp Mầm đến giờ con chị đã học lớp Lá”, cô Lê Thị Hạnh - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Bảo Thuận nói về chị Ka Bé.

Trong những năm làm Trưởng ban Đại diện Cha Mẹ học sinh, chị Ka Bé đã cùng với nhà trường tuyên truyền đến phụ huynh chủ trương, chính sách liên quan đến giáo dục mầm non, đặc biệt là tuyên truyền về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của nhà trường đến phụ huynh và người dân trong xã. Qua đó, vận động phụ huynh quan tâm giáo dục con cái, chấp hành nề nếp về an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh, vận động bà con trong xã đưa con em đến trường mầm non để các cháu được vui chơi, học tập.

“Là một phụ nữ dân tộc K’Ho, tôi thấy nhiều phụ huynh người dân tộc thiểu số trong thôn, xã chưa thật sự quan tâm đến việc học của con em mình. Vì vậy, bản thân là một người mẹ, thông qua công tác Hội phụ huynh, tôi muốn tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc, phối hợp với nhà trường để giúp trẻ phát triển toàn diện”, chị Ka Bé chia sẻ.

Xã Bảo Thuận với chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số nên còn nhiều gia đình chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc cho trẻ đến trường mầm non. Tuy nhiên, nhờ công tác tuyên truyền, vận động của chị mà với trên 90% trẻ đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp của trường đã tăng 2% mỗi năm, đảm bảo duy trì sĩ số trẻ đến cuối năm học đạt 100%.

Ngoài huy động trẻ đến trường, chị Ka Bé còn vận động phụ huynh học sinh hỗ trợ ngày công lao động, kinh phí xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học, giúp trẻ có thêm nhiều điều kiện tốt cho hoạt động vui chơi, trải nghiệm. Nằm ở địa bàn vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số, cơ sở vật chất của Trường Mẫu giáo Bảo Thuận còn nhiều thiếu thốn, chị cùng nhà trường đã vận động phụ huynh cùng tạo dựng khu vui chơi ngoài trời từ nguyên liệu thiên nhiên như mẩu gỗ, cành tre, sỏi, cát, đá… hay tận dụng những phế liệu an toàn như lốp xe, vỏ hộp cát tông… để tạo ra khu vui chơi với nhiều trò chơi cho trẻ như nhảy bao bố, nhảy theo ô vẽ sẵn, đi theo đường dích dắc, kéo co, đi cà kheo… Từ hoạt động này không những khơi dậy sự khám phá của trẻ mà còn tăng cường vận động để trẻ khỏe mạnh.

Là Trưởng ban Đại diện Cha Mẹ học sinh, chị Ka Bé luôn chủ động phối hợp cùng nhà trường tổ chức các hoạt động, ngày hội, ngày lễ cho các cháu như trung thu, ngày hội cô và mẹ, ngày 20/10, tết mùa xuân, 8/3... Chị huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí Ban đại diện Cha Mẹ đóng góp để tổ chức tốt các hoạt động cho trẻ. Với những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, chị vận động các phụ huynh hỗ trợ Quỹ Tấm lòng vàng, kịp thời để trẻ đủ điều kiện đến lớp, không bị nghỉ học giữa chừng.

“Chị Ka Bé là một phụ huynh năng nổ, nhiệt tình trong tất cả công tác phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường. Chị luôn làm gương trong các hoạt động của lớp, của trường, phối hợp tốt với cô giáo, nhà trường trong chăm sóc, giáo dục trẻ. Đặc biệt chị là người tích cực, hỗ trợ lớp, trường trong các chương trình văn nghệ”, cô Ka Hiền - giáo viên lớp Lá 3 cho hay.

Hoạt động của Ban đại diện Cha Mẹ học sinh của Trường Mẫu giáo Bảo Thuận được tổ chức thường xuyên, nội dung sinh hoạt phong phú, đa dạng và có hiệu quả. Thông qua các buổi họp phụ huynh, chị tuyên truyền về công tác xã hội hóa giáo dục, từ đó tạo nên sự đồng thuận sâu sắc, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân và cộng đồng trong việc chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục địa phương cũng như có trách nhiệm hơn trong việc phối hợp với nhà trường chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại trường và gia đình.

VIỆT HÙNG