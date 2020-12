Công an tỉnh quyên góp ủng hộ miền Trung thêm gần 250 triệu đồng

(LĐ online) - Trong 2 ngày 10 - 11/12, Đoàn công tác của Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức trao quà ủng hộ cán bộ và thân nhân cán bộ chiến sĩ công an 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ trong thời gian vừa qua.

Thượng tá Đinh Văn Sáu trao quà cho cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi

Thượng tá Đinh Văn Sáu - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo phòng công tác Đảng, công tác chính trị, đại diện Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên. Tại mỗi tỉnh, đoàn đã trao 50 triệu đồng cho quỹ của công an các tỉnh để chủ động khắc phục hậu quả thiên tai; thăm tặng quà 14 trường hợp cán bộ chiến sĩ và thân nhân bị ảnh hưởng do thiên tai, mỗi trường hợp 5,3 triệu đồng gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Đoàn đến thăm, tặng quà gia đình thân nhân cán bộ chiến sĩ bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Trước đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao 200 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng - đơn vị tiếp nhận ủng hộ, đóng góp hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Lâm Đồng đối với đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại do bão, lũ.

Đoàn công tác trao trao 50 triệu đồng cho quỹ của công an các tỉnh để chủ động khắc phục hậu quả thiên tai Đoàn công tác thăm, tặng quà tại huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi)

HỒNG THẮM - THIỆN NHÂN