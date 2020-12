Đà Lạt: Khen thưởng các cá nhân phá án bắt đối tượng cho vay nặng lãi

(LĐ online) - Sáng ngày 28/12, UBND thành phố Đà Lạt đã trao quyết định khen thưởng cho ông Lê Nguyên Vũ, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an thành phố Đà Lạt; ông Nguyễn Bá Hùng, cán bộ Công an Phường 9 vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Tôn Thiện San khen thưởng cán bộ công an Đà Lạt và Công an phường 9 đã lập thành tích trong phòng chống tội phạm về “tín dụng đen” cho vay nặng lãi

Được biết, trước tình hình cho vay nặng lãi diễn biến hết sức phức tạp, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã được cử tri và Nhân dân phản ánh rất nhiều lần, Công an TP Đà Lạt nhanh chóng chỉ đạo Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ cùng công an các địa phương vào cuộc xác minh, truy tìm, điều tra làm rõ vụ việc. Phối hợp đấu tranh và bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định và tạm giữ đối tượng Bùi Văn Vang (SN: 1995), ở tại 12C Hồ Xuân Hương, phường 9, thành phố Đà Lạt vì có hành vi cho vay nặng lãi. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận thực hiện hành vi cho vay nặng lãi từ năm 2018 đến nay với mức lãi suất từ 20 – 30%/tháng/khoản vay, tổng số tiền cho vay lên đến gần 900 triệu đồng.

Hiện đối tượng đang bị Công an tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỆT THU