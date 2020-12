Đơn Dương: Chạy nước rút giải ngân nhiều công trình cuối năm

Huyện nông thôn mới Đơn Dương đang tiến hành gấp rút để kịp tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 2020 cho nhiều công trình trong dịp cuối năm này.

Sửa chữa một đoạn đường trên Quốc lộ 27 tại Đơn Dương

Giải ngân chậm

Tính đến giữa tháng 11/2020, Đơn Dương mới chỉ giải ngân được trên 55% tổng số vốn đầu tư công cho năm 2020.

Cụ thể, theo báo cáo của UBND huyện, tổng vốn đầu tư công trên địa bàn Đơn Dương cho năm 2020 trên 162 tỷ đồng, trong đó trên 9,7 tỷ đồng từ vốn kéo dài sang năm 2020, còn lại trên 152,4 tỷ đồng là vốn cho năm 2020. Tính đến thời điểm giữa tháng 11 vừa qua, huyện mới chỉ giải ngân tổng cộng được 89,62 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 55,3%.

Trong giải ngân các công trình chuyển tiếp, huyện có 2 công trình từ nguồn vốn Trung ương và 10 công trình từ nguồn vốn tỉnh. Với 2 công trình Trung ương, nguồn vốn cấp cho năm 2020 này 20 tỷ đồng, đến giữa tháng 11 giải ngân chỉ đạt 59,5% kế hoạch. Còn với 10 công trình từ nguồn vốn tỉnh, kế hoạch vốn năm 2020 là 73,7 tỷ đồng, đến giữa tháng 11 cũng chỉ giải ngân trên 50,2 tỷ đồng, đạt 68%.

Trong giải ngân 3 công trình chuẩn bị đầu tư thuộc vốn ngân sách tỉnh, vốn cấp cho năm 2020 là 2,7 tỷ đồng, huyện đến gần cuối năm vẫn chờ tỉnh phê duyệt dự án đầu tư. Cùng đó, có 3 công trình khởi công mới thuộc vốn ngân sách tỉnh, vốn cấp cho năm 2020 là 16,5 tỷ đồng, huyện cũng phải chờ tỉnh phê duyệt dự án.

Trong việc giải ngân cho nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn cấp cho năm 2020 trên 35,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương cấp 15,3 tỷ đồng, đến nay giải ngân đạt 49,9%; còn vốn ngân sách tỉnh cấp 20 tỷ đồng, đến giữa tháng 11 huyện đã giải ngân 10,8 tỷ đồng, đạt 54%. Đơn Dương hiện đang thúc đẩy các xã trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ các công trình, đảm bảo đến 31/12 sẽ giải ngân nguồn vốn này đạt 100% kế hoạch.

Trong nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, vốn cấp cho năm 2020 trên 2,3 tỷ đồng, đến nay huyện đã phân bổ cho 13 thôn hoàn thành Chương trình 135 để các xã thực hiện, dự kiến đến cuối tháng 12 này sẽ hoàn tất việc giải ngân.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình

Nhằm chạy nước rút để giải ngân kịp thời vốn đầu tư công các công trình, Đơn Dương trong tháng 12 cuối năm này yêu cầu các đơn vị, các chủ đầu tư trên địa bàn đẩy nhanh tốc độ thi công.

Trong công trình đường giao thông trung tâm thị trấn D’ran chuyển tiếp từ các năm trước sang với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, vốn cấp từ lúc khởi công đến thời điểm hiện tại là 72 tỷ đồng, đến nay cơ bản hoàn thành 85% khối lượng. Với 10 tỷ đồng vốn cấp năm nay, huyện cho biết đến cuối tháng 12, công trình sẽ hoàn thành việc giải ngân 100% vốn theo kế hoạch.

Với công trình chỉnh trị chống sạt lở hạ du Thủy điện Đa Nhim chuyển tiếp từ năm trước sang, có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và nguồn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách cấp từ khi khởi công đến hiện nay là 35 tỷ đồng, trong đó vốn cấp cho năm 2020 là 20 tỷ đồng. Đến giữa tháng 11 vừa qua, việc giải ngân của công trình này cho nguồn vốn cấp năm 2020 trên mới chỉ đạt hơn 10,4 tỷ đồng. Huyện đang thúc đẩy công trình này trong tháng 12 năm nay phải đẩy nhanh tiến độ để giải ngân số vốn còn lại của năm nay.

Đơn Dương cũng đang hối thúc đẩy nhanh thi công các công trình giao thông. Với công trình cầu nối thôn Lạc Viên A, thôn Lạc Viên B với thôn Giãn dân tại xã Lạc Xuân có tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, vốn cấp từ thời điểm khởi công cho đến hiện nay 20 tỷ đồng, trong đó vốn cho năm 2020 là 10 tỷ đồng. Đến giữa tháng 11, công trình này mới chỉ giải ngân được gần 7 tỷ đồng; huyện đang thúc giục đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại của năm trong tháng 12 để giải ngân số vốn được giao cho năm nay.

Với công trình đường liên xã Tu Tra - Ka Đơn (tổng vốn 20,7 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh),vốn cấp từ khởi công đến nay là 11 tỷ đồng, trong đó có vốn cho năm 2020 là 6 tỷ đồng. Công trình này đến giữa tháng 11 đã giải ngân trên 5,1 tỷ đồng, đạt 86,4% kế hoạch, đến cuối năm nay sẽ giải ngân toàn bộ vốn năm.

Trong 2 công trình giao thông còn lại gồm công trình nâng cấp mở rộng đường ĐH 13 tại thị trấn Thạnh Mỹ (có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh), đến nay đã cấp 9 tỷ đồng, trong đó có vốn cấp cho năm 2020 là 5 tỷ; đến giữa tháng 11 công trình này đã giải ngân trên 4,2 tỷ đồng, đạt 84% khối lượng. Còn công trình đường ĐH 15 đi trung tâm xã Quảng Lập (tổng mức đầu tư 28 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh), vốn cấp từ khởi công đến nay 16 tỷ đồng, trong đó vốn cấp cho năm nay 8 tỷ đồng; đến giữa tháng 11 công trình này đã giải ngân vốn năm nay đạt 71% kế hoạch. Cả 2 công trình này đến cuối tháng 12 năm nay sẽ hoàn thành việc giải ngân 100% vốn năm 2020.

Đơn Dương cũng đang hối thúc 3 công trình giáo dục trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ thi công để giải ngân số vốn cấp trong năm nay. Đó là công trình Trường Mầm non Thạnh Mỹ (tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh), vốn cấp từ khởi công đến hiện nay là 10 tỷ đồng, trong đó cấp cho năm 2020 là 9 tỷ đồng, đã giải ngân vốn năm 2020 đến tháng 11 đạt 87,5% kế hoạch. 2 công trình còn lại gồm Mầm non Sao Sáng và Mầm non D’Ran được xây mới với tổng vốn đầu tư cho mỗi trường 12 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, đến nay đã cấp toàn bộ vốn cho 2 công trình này. Đến cuối tháng 12 này, 3 công trình này sẽ giải ngân đúng theo kế hoạch.

Một số công trình giáo dục được đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh chuẩn bị xây mới trong năm nay như Tiểu học Lạc Xuân, Tiểu học Suối Thông (tổng đầu tư 2 trường 24 tỷ đồng), Tiểu học Ka Đơn 2 và Tiểu học Pró (tổng đầu tư 2 trường 29 tỷ đồng); vốn cấp cho năm nay cho 4 công trình này 10,5 tỷ đồng nhưng đang chờ tỉnh phê duyệt dự án.

Riêng công trình xây dựng hoàn chỉnh 2 trường mầm non đạt chuẩn gồm Mầm non Ka Đơn và Mầm non Hoàng Oanh có tổng mức đầu tư 29,8 tỷ đồng, vốn cấp cho năm nay 6 tỷ đồng, hiện đã được tỉnh phê duyệt và đang lựa chọn nhà thầu.

Cũng có nhiều công trình chuẩn bị đầu tư trên địa bàn chưa được giải ngân dù vốn đã cấp một ít để khởi động ban đầu, như công trình đường tránh phía nam thị trấn Thạnh Mỹ với tổng mức đầu tư 138 tỷ đồng và công trình xây dựng kè chống sạt lở hạ lưu cống dân Ka Đê, mức đầu tư 26 tỷ đồng.

Riêng hạng mục chuẩn bị đầu tư các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn với tổng vốn đầu tư 45 tỷ đồng, vốn cấp cho năm nay 1 tỷ đồng, đang chờ tỉnh phê duyệt.

Với các công trình đang trình tỉnh phê duyệt dự án đầu tư, trong dịp này, Đơn Dương đề nghị các ban, ngành có liên quan quan tâm xem xét trình tỉnh phê duyệt để địa phương kịp thời triển khai theo kế hoạch.

VIẾT TRỌNG - NHẬT QUỲNH