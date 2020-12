Làm tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động

(LĐ online) - Chiều 21/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Bảo Lộc tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2020; đồng thời, sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Nguyễn Trãi đón nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Với vai trò là “cầu nối” giữa người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ), trong những năm qua, LĐLĐ TP Bảo Lộc cùng các cấp Công đoàn đã chủ động làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi, lời ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và NLĐ trên địa bàn. Trên cơ sở đó, LĐLĐ thành phố và các Công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, giáo dục pháp luật cho công nhân, viên chức và NLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp. Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, LĐLĐ thành phố đã chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho NLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp; giải quyết các thủ tục trợ cấp chế độ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19. Đặc biệt, để bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người lao động, LĐLĐ TP Bảo Lộc cùng các ngành chức năng địa phương đã tổ chức 14 cuộc hòa giải, tư vấn nhằm giải quyết các vấn đề về tiền lương, thưởng và các chế độ liên quan cho gần 530 lượt công nhân, lao động trên địa bàn. Đồng thời, thường xuyên cử cán bộ bám sát cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ. Từ đó, giải quyết các khó khăn, vướng mắc giữa NLĐ và NSDLĐ ngay từ cơ sở nhằm hạn chế tối đa các vụ việc tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc, đình công gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Các cá nhân nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Trong 3 năm qua (2018 – 2020), LĐLĐ thành phố phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” tặng quà và hỗ trợ kinh phí cho hàng trăm đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 400 triệu đồng; trao tặng gần 170 suất học bổng cho con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 84 triệu đồng. Riêng năm 2020, LĐLĐ thành phố phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức phát miễn phí hơn 12.000 khẩu trang cùng hàng ngàn chai dung dịch sát khuẩn phòng chống dịch Covid – 19 cho NLĐ; tặng 20 ti vi cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 500 công nhân, lao động; tổ chức chương trình “Chợ nhân đạo” cho 420 lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, với tổng giá trị hơn 220 triệu đồng; thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ của Nhà nước cho 593 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, với tổng số tiền 912 triệu đồng; hỗ trợ chế độ cho 61 lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid – 19, với số tiền 30,5 triệu đồng; xây dựng, sửa chữa 24 “Mái ấm Công đoàn”, với tổng số tiền hơn 685 triệu đồng. Cùng với đó, LĐLĐ TP Bảo Lộc còn tham gia thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội và từ thiện nhân đạo khác như: Kêu gọi đoàn viên, NLĐ tham gia hiến máu nhân đạo; ủng hộ các nguồn quỹ vì người nghèo, bảo trợ trẻ em, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống và khắc phục hậu quả dich Covid – 19 và “Quỹ ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung”.

Bên cạnh đó, LĐLĐ thành phố và các công đoàn cơ sở cũng đã thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và NLĐ; phát động thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động trong các đơn vị, doanh nghiệp như: “Tham mưu giỏi, phục vụ giỏi”; “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; “Năng suất cao hơn, chất lượng cao hơn” và “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng công tác nữ công, góp phần khẳng định vai trò, vị trí của cán bộ, công chức, viên chức và lao động nữ trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Đức – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà LĐLĐ thành phố và các công đoàn cơ sở trên địa bàn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, LĐLĐ thành phố cần làm tốt vai trò “cầu nối” giữa NLĐ và NSDLĐ. Từ đó, làm tốt vai trò giám sát, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 tại các đơn vị, doanh nghiệp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; cần quan tâm lắng nghe và tiếp thu để giải quyết kịp thời các kiến nghị liên quan đến chính sách, quyền lợi của đoàn viên và NLĐ. Đặc biệt, cần chuẩn bị chu đáo mọi nguồn lực để tổ chức Chương trình “Tết sum vầy Tân Sửu 2021” hiệu quả và thiết thực góp phần giúp các đoàn viên, lao động khó khăn vui xuân, đón tết đầy đủ, hạnh phúc.

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng

Dịp này, LĐLĐ TP Bảo Lộc vinh dự có 1 tập thể và 2 cá nhân được Tổng LĐLD Việt Nam tặng Bằng khen; 9 tập thể, 15 cá nhân được LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. UBND TP Bảo Lộc và LĐLĐ thành phố cũng đã khen thưởng 13 tập thể và 15 cá nhân. Ngoài ra, LĐLĐ TP Bảo Lộc cũng đã trao thưởng cho 30 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong công nhân, viên chức, lao động năm 2020”.

KHÁNH PHÚC