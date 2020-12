Nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa trong năm 2020

Tính đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng sửa chữa 703 căn nhà cho người có công, trong đó, xây mới 304 căn, sửa chữa 399 căn và hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa 371 căn nhà cho hộ nghèo. Từ đầu năm đến nay, tỉnh cũng đã tổ chức trao Thiệp mừng thọ tròn 100 tuổi cho 172 cụ và Thư chúc thọ tròn 90 tuổi cho 1.502 cụ.

Đặc biệt, thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; tính đến ngày 25/9/2020, tỉnh đã hỗ trợ 126.622/126.989 đối tượng, với số tiền hỗ trợ là 126.516 triệu đồng.

Do tình hình khó khăn chung bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trong năm, tỉnh chỉ giải quyết việc làm được cho 21.000 người, giảm 28% so với cùng kỳ, chỉ đạt 72,4% kế hoạch; số lao động được tạo việc làm mới cũng chỉ đạt 8.000 người, giảm 20% so cùng kỳ; xuất khẩu lao động 250 người, giảm 64,3% so cùng kỳ, đạt 35,7% kế hoạch.

Theo tính toán, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng do những nguyên nhân khách quan và tình hình dịch bệnh, nhưng ước đến cuối năm 2020, với nhiều hoạt động và chính sách hỗ trợ hiệu qu, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh ước còn 1,35%, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn 3,58%.

NGUYỄN NGHĨA