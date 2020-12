(LĐ online) - Ngày 25/12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ tổng kết và tuyên dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Chí Dũng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể cá nhân điển hình của phong trào

Tham dự lễ có đồng chí Đặng Chí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các huyện, thành phố, cùng các tập thể, cá nhân điển hình của phong trào.

20 năm qua, phong trào đã đưa văn hóa thấm sâu vào từng cộng động dân cư, từng người, từng nhà; đời sống của Nhân dân từng bước thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp, cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp trong cộng đồng, tình làng nghĩa xóm được gắn kết, kinh tế tăng trưởng ổn định, an sinh phúc lợi xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các thiết chế văn hóa, thể thao sinh hoạt cộng đồng được quan tâm đầu tư xây dựng, quy ước, hương ước xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa được nhân dân đồng tình thực hiện.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, cơ quan doanh nghiệp, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đã thực sự trở thành cuộc vận động quần chúng rộng lớn và mang tính xã hội sâu sắc.

Từ đó, các hoạt động như đền ơn đáp nghĩa, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khuyến học khuyến tài, nhân đạo từ thiện được mọi người thực hiện một cách tự nguyện và đạt hiệu quả tích cực.

Cùng với sự đồng tâm nỗ lực của các ngành cách cấp, cách làm sáng tạo của các địa phương, cơ sở, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả đáng tự hào. Qua 20 năm thực hiện, tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn buôn, tổ dân phố văn hóa không ngừng tăng lên.

Năm 2000, toàn tỉnh mới chỉ có 56.437 gia đình văn hóa (26,8%), có 33 thôn, buôn, tổ dân phố phát động xây dựng khu dân cư văn hóa thì đến năm 2020, toàn tỉnh có 281.921 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa/309.563 gia đình (91%), tăng gấp 5 lần; 1.501/1.541 thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận là khu dân cư văn hóa (97,4%); có 131/142 xã, phường, thị trấn được công nhận văn hóa (92,2%); 1.487/1.557 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (95,5%).

Văn hóa truyền thống của dân tộc luôn được chú trọng, khuyến khích, bảo tồn, gìn giữ phát huy đã khơi dậy truyền thống, lòng tự hào tự tôn của cộng đồng các dân tộc. Nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh được đầu tư tôn tạo, một số lễ hội truyền thống được quan tâm khôi phục; hoạt động văn hóa văn nghệ, phong trào thể dục thể thao được mở rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Số lượng nhà văn hóa xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, tổ dân phố từng bước được sửa chữa, nâng cấp, xây mới đáp ứng nhu cầu tham gia sinh hoạt, hội họp, vui chơi giải trí của nhân dân.

Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trao bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho 2 tập thể xuất sắc

Bên cạnh thành quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn khách quan nhìn nhận một cách toàn diện những tồn tại, hạn chế của phong trào cần nhanh chóng khắc phục như: Hoạt động của Ban Chỉ đạo ở một số địa phương, đội ngũ cán bộ làm phong trào ở một số nơi, số lúc chưa đều tay ảnh hưởng đến phong trào; số lượng gia đình, thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa tuy tăng hàng năm nhưng nếp sống mới chậm được hình thành, tính bền vững chưa cao; việc huy động và sử dụng nguồn lực cho đầu tư các thiết chế văn hóa ở cơ sở và vận hành các thiết chế văn hóa cơ sở còn hạn chế; việc quy hoạch đất xây dựng nhà văn hóa xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao quần chúng chưa được tổ chức thường xuyên, sôi nổi. Tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, bạo lực học đường có chiều hướng tăng; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội chưa thực hiện nghiêm túc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Chí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã biểu dương những thành quả mà phong trào đạt được; đồng thời khẳng định phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa chính là sự kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta thực hiện tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lấy sức dân mà xây dựng cuộc sống cho dân”.

Để phong trào đi vào chiều sâu phát triển bền vững, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị trong thời gian tới các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục làm cho phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thêm phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức để phong trào thực sự trở thành động lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Mỗi khu dân cư phải xây dựng được nếp sống văn hóa thực sự lành mạnh, trong đó mỗi gia đình là một tổ ấm, cộng đồng dân cư đùm bọc lẫn nhau. Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải chủ động xây dựng đời sống văn hóa thực sự vững mạnh từ cơ sở để tạo hiệu ứng tích cực cho toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng. Cổ vũ toàn dân tham gia phong trào làm cho mọi người, mọi nhà đoàn kết, gắn bó chặt chẽ, cùng nhau tích cực thực hiện các quy ước cộng đồng. Cần phân công, phân nhiệm rõ ràng, tránh chồng chéo, cần có biện pháp cụ thể, xây dựng các chỉ tiêu sát thực, có định tính, định lượng, thích hợp với điều kiện của từng địa phương, từng đơn vị, từng doanh nghiệp, phù hợp với khả năng từng cộng đồng khu dân cư.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh đã tặng bằng khen và tuyên dương 55 tập thể, 32 cá nhân và gia đình đã có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển phong trào trong suốt 20 năm qua. 2 tập thể, 2 cá nhân cũng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng bằng khen.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Chí Dũng trao bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho 2 gia đình văn hóa tiêu biểu Tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể điển hình Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các điển hình gia đình văn hóa

