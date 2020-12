Zalo công vụ huyện Đạ Tẻh - Nơi người dân trao gửi niềm tin

(LĐ online) - Sau hơn 10 ngày đi vào hoạt động, trang Zalo công vụ huyện Đạ Tẻh đã và đang trở thành địa chỉ tin cậy để người dân địa phương gửi gắm niềm tin bằng các ý kiến, kiến nghị phản ánh trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

Zalo công vụ huyện Đạ Tẻh thực sự là kênh thông tin để người dân phản ánh, kiến nghị những vấn đề nổi cộm tại địa phương

Việc phản ánh qua trang zalo giúp lãnh đạo địa phương nắm bắt tình hình và triển khai công tác chỉ đạo, kiểm tra giải quyết nhanh chóng, triệt để các vấn đề phát sinh góp phần mang lại sự hài lòng cho Nhân dân cùng chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Nơi người dân trao gửi niềm tin

Theo ông Vũ Ngọc Lâm - Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Đạ Tẻh, xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, đầu tháng 12 vừa qua, UBND huyện đã thành lập và đưa vào hoạt động trang Zalo công vụ. Theo đó, trang thông tin này có 4 thành viên là lãnh đạo địa phương trực tiếp quản lý trên điện thoại và máy tính cá nhân, gồm: Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện. Từ đó, lãnh đạo địa phương kịp thời tiếp nhận và triển khai công tác chỉ đạo, xử lý các ý kiến, kiến nghị của người dân.

“Đây là trang tiếp nhận thông tin phản ánh các ý kiến, kiến nghị của người dân nên hoạt động công khai và tất cả mọi người dân đều có quyền được tham gia. Để trở thành thành viên của trang Zalo này, người dân chỉ cần thực hiện các thao tác đơn giản: “Vào biểu tượng zalo cài đặt sẵn trên máy điện thoại di động hoặc máy tính cá nhân, rồi chọn mục “tìm kiếm”, sau đó gõ chữ “UBND huyện Đạ Tẻh” và chọn vào mục “Quan tâm” là trở thành thành viên của trang zalo. Sau đó, các thành viên có thể gửi các thông tin phản ánh, kiến nghị trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội ở địa phương. Các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân sẽ được ban quản lý trang tiếp nhận và gửi phản hồi trong giây lát. Tất cả các ý kiến, kiến nghị của người dân đều được đảm bảo bí mật và an toàn tuyệt đối” – ông Vũ Ngọc Lâm cho biết.

Theo ông Võ Ngọc Lâm, sau hơn 10 ngày đi vào hoạt động, trang Zalo công vụ của địa phương đã có hơn 3.500 thành viên tham gia. Qua đó, các thành viên đã gửi hàng trăm ý kiến phản ánh, kiến nghị và đề xuất liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội của địa phương như an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), phòng chống dịch bệnh, môi trường, giáo dục, đời sống…

Từ những thông tin người dân kiến nghị, phản ánh qua Zalo được lãnh đạo huyện Đạ Tẻh tiếp nhận, phân loại theo lĩnh vực và chuyển các ngành chức năng xem xét, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo ông Tống Giang Nam - Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh, từ trang Zalo công vụ của địa phương, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn trên địa bàn thành lập các nhóm Zalo riêng để tiếp nhận chỉ đạo, giải quyết các vấn đề, ý kiến phản ánh từ người dân. “Các thông tin được lãnh đạo địa phương tiếp nhận qua Zalo thuộc lĩnh vực hay địa bàn nào, chúng tôi sẽ lập tức chuyển tới người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó để xác minh, xử lý và báo cáo kết quả. Qua đó, góp phần giám sát vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn được thực hiện công khai, minh bạch. Đây cũng là cơ sở để đánh giá năng lực quản lý, lãnh đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn” - Chủ tịch UBND Đạ Tẻh Tống Giang Nam khẳng định.

Thông qua Zalo công vụ, các ý kiến, kiến nghị của người dân đều được lãnh đạo huyện Đạ Tẻh kịp thời tiếp nhận, chỉ đạo nhanh chóng, hiệu quả

Phát huy vai trò, trách nhiệm với Nhân dân

Trên cơ sở thông tin người dân cung cấp qua Zalo về tình hình ANTT, ATGT, phòng chống dịch bệnh, môi trường… mang tính cấp thiết được lãnh đạo địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý ngay.

Cụ thể, mới đây vào tối 9/12, từ thông tin quần chúng cung cấp qua Zalo công vụ, UBND huyện Đạ Tẻh đã kịp thời chỉ đạo Công an huyện huy động lực lượng đột kích vào một quán karaoke trên địa bàn thị trấn Đạ Tẻh bắt quả tang 11 nam, nữ thanh niên đang sử dụng ma túy. Cùng với đó, trước những thông tin phản ánh của người dân về tệ nạn nẹt pô, rú ga càn quấy trong đêm của một bộ phận thanh thiếu niên gây mất ANTT, ATGT, Công an huyện Đạ Tẻh đã và đang chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn cùng phối hợp tuần tra, xử lý.

Đặc biệt, Zalo công vụ huyện Đạ Tẻh đã và đang góp phần giúp địa phương chủ động nắm bắt nhanh chóng các thông tin về tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi đã và đang xảy ra ở địa phương. Từ đó, lãnh đạo địa phương và các ngành chức năng kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống để khống chế dịch bệnh giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Ngoài những ý kiến mang tính thời sự, thì thông qua những nguồn tin quan trọng khác được người dân phản ánh, cung cấp cũng được lãnh đạo huyện Đạ Tẻh nhanh chóng tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn xem xét xử lý trong thời gian sớm nhất. Qua đó, mang lại niềm tin, sự hài lòng nhằm phát huy trách nhiệm, trí tuệ của quần chúng nhân dân cùng chung sức đóng góp trí tuệ xây dựng Đạ Tẻh phát triển vững mạnh; xây dựng các tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh thật sự là “của dân, do dân và vì dân”.

Ông H., một người dân thị trấn Đạ Tẻh, tâm đắc: “Tất cả những thông tin mà người dân chúng tôi phản ánh, kiến nghị qua Zalo của huyện đều được tiếp nhận và xử lý rất nhanh chóng. Trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo địa phương trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin từ người dân cũng vì thế được nâng cao. Chúng tôi cảm nhận, trang Zalo công vụ của địa phương thực sự trở thành kênh thông tin để người dân gửi gắm niềm tin thông qua các ý kiến, kiến nghị phản ánh của mình”.

Theo ông Tống Giang Nam - Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh, ngoài việc tiếp nhận các thông tin phản ánh, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân thì trang Zalo công vụ của địa phương còn có nhiệm vụ cập nhập các văn bản, thông tin quan trọng liên quan đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để người dân nắm bắt, thực hiện có hiệu quả. “Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá hoạt động của trang zalo công vụ. Từ đó, sẽ đúc kết những thuận lợi, khó khăn và có biện pháp phân loại, chỉ đạo kiểm tra, xử lý các nguồn tin của nguồn Nhân dân phản ánh, cung cấp một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả nhất. Đây là hướng đi quan trọng nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử của địa phương” - ông Tống Giang Nam cho biết thêm.

KHÁNH PHÚC - ĐÔNG ANH