Đà Lạt hoàn thành ''mục tiêu kép'' 2020

Là một thành phố du lịch, một trung tâm kinh tế - xã hội trọng yếu của tỉnh, năm 2020 với nhiều khó khăn và thách thức đặt ra, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Lạt đã tập trung thực hiện và đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trở thành đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh.

Đà Lạt vinh dự được Tỉnh ủy tặng cờ thi đua xuất sắc 5 năm 2015 - 2020.

Năm 2020, trong bối cảnh tác động của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công tác chỉ đạo tập trung, điều hành linh hoạt và kịp thời của UBND thành phố cũng như các giải pháp phục hồi kinh tế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị đã được triển khai quyết liệt; thành phố Đà Lạt đạt mục tiêu kép “vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế”.

Trước hết phải kể tới đó là công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố và đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong điều kiện dịch bệnh nhưng kinh tế thành phố vẫn tiếp tục mức tăng trưởng dương đạt 4,29%, thu ngân sách nhà nước đạt 101% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 127% so với cùng kỳ, tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt kết quả hết sức tích cực, ước đến 31/1/2021 đạt 99,8%. Hạ tầng đô thị của thành phố tiếp tục được quan tâm đầu tư đã có tác động tích cực trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Du lịch chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục thu hút các thành phần kinh tế quan tâm đầu tư.

Công tác trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý, bảo vệ rừng được chỉ đạo quyết liệt, số vụ vi phạm giảm so với cùng kỳ. Công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, chiếu sáng công cộng, duy tu bảo dưỡng hạ tầng đô thị, chăm sóc phát triển cây xanh, cấp thoát nước được quan tâm thực hiện thường xuyên. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả, không còn hộ nghèo, giảm hộ cận nghèo. Kịp thời hỗ trợ cho các hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là những đối tượng yếu thế. Toàn thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu, thủ tục đề nghị công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Cải cách hành chính của Đà Lạt được quan tâm, tạo chuyển biến rõ nét, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,7%, tăng 0,71% so với năm 2019. Đồng thời triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh gắn với xây dựng “Chính quyền điện tử”. Vận hành Trung tâm điều hành thành phố thông minh đạt những kết quả tích cực, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chính quyền thành phố.

Trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song với sự chỉ đạo kịp thời, tập trung, quyết liệt của UBND thành phố, sự nỗ lực của cơ quan quản lý thu nên kết quả thu ngân sách của thành phố năm 2020 đã đạt kết quả khả quan.

Phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp ghi nhận: Thành phố Đà Lạt rất đáng biểu dương, ghi nhận vì sự quyết tâm cao và nỗ lực lớn. Tổng thu ngân sách của Đà Lạt đạt và vượt chỉ tiêu với 1.472 tỷ đồng, chiếm 101% kế hoạch, trên 50% tổng số thu của tỉnh.

Cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch hợp lý trong điều kiện dịch bệnh tác động mạnh đến lĩnh vực thương mại dịch vụ; nông lâm nghiệp đạt 16,2%, công nghiệp xây dựng đạt 18,2%, du lịch dịch vụ đạt 65,5%, có 11/12 chỉ tiêu về xã hội và 2/3 chỉ tiêu về môi trường đạt và vượt kế hoạch.

Tuy nhiên, năm 2020, Đà Lạt có 2 chỉ tiêu không bị tác động bởi dịch COVID-19 nhưng vẫn không đạt chỉ tiêu đề ra. Đó là chỉ tiêu về tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 81,3% (KH là 82,7%) và chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng 51,2% (KH 51,5%). Lĩnh vực kinh tế, việc phát triển một số loại hình kinh tế tập thể có mặt còn hạn chế, hoạt động của một số hợp tác xã chưa thực sự bền vững. Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp còn diễn biến phức tạp, thực hiện các quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu chưa đạt tiến độ theo kế hoạch. Một số quy hoạch dân cư triển khai chậm tiến độ ảnh hưởng đến đời sống của người dân, vi phạm trật tự xây dựng còn xảy ra. Qua đó, chính quyền phường, xã còn chậm kiểm tra, phát hiện ngay từ đầu, chưa kiên quyết xử lý, cưỡng chế tháo dỡ đối với các trường hợp vi phạm theo quy định. Tình trạng phân lô, bán nền đất nông nghiệp còn xảy ra. Tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường còn xuất hiện, hệ thống cáp, viễn thông, truyền hình, Internet… không được xử lý gây mất mỹ quan đô thị…

Chủ tịch UBND thành phố Tôn Thiện San phát biểu tại kỳ họp HĐND thành phố cuối năm về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố cho rằng: Với quyết tâm chính trị cao nhất, ngay từ đầu năm 2020, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt và đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020, góp phần cùng với tỉnh khẳng định sự phát triển về kinh tế so với các địa phương vẫn đạt tỷ lệ tăng trưởng dương.

Được biết, tính đến ngày 7/12/2020, UBND thành phố, chủ tịch UBND thành phố đã ban hành 5.402 quyết định, 984 thông báo, 7.160 văn bản các loại và tổ chức hơn 710 cuộc họp, làm việc trong quá trình điều hành chỉ đạo. Phân công lãnh đạo UBND thành phố trực tiếp kiểm tra thực tế để chỉ đạo xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh, nổi cộm và phức tạp. Đặc biệt, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ thành phố đến cơ sở đạt hiệu quả, yêu cầu đề ra. Kịp thời hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch với số tiền trên 15 tỷ đồng.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2021 - 2025, dự báo dịch bệnh COVID-19, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi còn diễn biến phức tạp. Chủ tịch UBND thành phố Tôn Thiện San đã chỉ đạo toàn thành phố tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII; tập trung triển khai các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm, thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách. Quan tâm chỉ đạo phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chú trọng ứng dụng đồng bộ công nghệ sản xuất an toàn, sản xuất hữu cơ, nâng cao giá trị sản phẩm, chú trọng phát triển nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Phát triển du lịch chất lượng cao, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đẩy mạnh triển khai bộ quy tắc ứng xử trong du lịch, xây dựng văn hóa du lịch, phát huy phong cách “Người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách” xây dựng Đà Lạt thực sự là điểm đến an toàn, thân thiện.

NGUYỆT THU