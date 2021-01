Đà Lạt: Phát động cao điểm đảm bảo trật tự đô thị, xây dựng và an toàn giao thông

(LĐ online) - Sáng 30/1, tại Quảng trường Lâm Viên, UBND thành phố Đà Lạt tổ chức lễ phát động đợt cao điểm ra quân chỉnh trang, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Tham dự lễ phát động có đồng chí Tôn Thiện San - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, đồng chí Võ Ngọc Trình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Đà Lạt, đại diện HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, lãnh đạo, cán bộ, viên chức các phòng, ban, đơn vị, xã, phường, lực lượng dân quân, lực lượng mô tô, ô tô, cán bộ chiến sĩ đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự Công an thành phố Đà Lạt.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Võ Ngọc Trình phát động đợt cao điểm ra quân chỉnh trang đô thị, xây dựng, giao thông

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Võ Ngọc Trình nhấn mạnh: Trong những năm qua, với quyết tâm chính trị cao, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Lạt đã tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ThU ngày 01/10/2010 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc đảm bảo trật tự xây dựng, cảnh quan đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện; tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đô thị loại I; xây dựng thành phố Đà Lạt là thành phố thông minh, là thành phố Festival Hoa Việt Nam. Ngày 28/11/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Lạt tiếp tục ban hành Chỉ thị số 17-CT/ThU ngày 28/11/2019 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc đảm bảo trật tự xây dựng, trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Lãnh đạo thành phố tham dự lễ phát động lễ ra quân

Theo đó, thành phố Đà Lạt đã tăng cường vai trò, trách nhiệm của các phòng ban, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã từng bước chấn chỉnh, tăng cường vai trò, trách nhiệm thực hiện chỉnh trang đô thị, trật tự xây dựng và trật tự an toàn giao thông; cơ bản tập trung xử lý nghiêm, kiên quyết vi phạm trật tự xây dựng; chấn chỉnh biển hiệu, quảng cáo; xử lý quyết liệt, kịp thời các hành vi vi phạm về lấn chiếm lộ giới, khoảng lùi, hành lang an toàn đường bộ, lòng lề đường buôn bán, họp chợ, xử lý biển hiệu, biển quảng cáo trái phép; tăng cường tuần tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông… đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Kết quả cụ thể, về công tác trật tự xây dựng, đã tổ chức xử lý, ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính là 176 trường hợp; tháo dỡ ngay từ ban đầu các công trình vi phạm trong hoạt động xây dựng là 282 trường hợp.

Về công tác trật tự đô thị, đã tổ chức ra quân xử lý 3.923 trường hợp xử lý vi phạm về lều quán tạm, dù bạt, mái che di động, hàng rào, nhà bán kiên cố; biển quảng cáo và trưng bày hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Về công tác trật tự an toàn giao thông, đã ra quân tổ chức xử lý vi phạm hành chính 12.801 trường hợp, chuyển kho bạc nhà nước thu gần 10 tỷ đồng. Giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Thực hiện nghiêm chủ đề năm 2020 “Đã uống rượu bia, không lái xe”.

Lực lượng cảnh sát giao thông tham gia diễu hành

Đợt cao điểm ra quân đã thực hiện diễu hành tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến trật tự xây dựng, đô thị, an toàn giao thông trên các tuyến đường từ Quảng trường Lâm Viên – Yersin – Nguyễn Trãi – Quang Trung – Hồ Xuân Hương - Tỉnh lộ 723 – Quốc lộ 20 – Hùng Vương – Trần Hưng Đạo và các trục chính trong thành phố nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân thành phố.

Kêu gọi cả hệ thống chính trị cùng chung tay thực hiện tốt quy định pháp luật, hướng đến xây dựng Đà Lạt là “Thành phố du lịch, nghỉ dưỡng văn minh - hiện đại - hiền hòa - thanh lịch và mến khách”.

Dịp này, được sự đồng ý về chủ trương của tỉnh, thành phố đã trang bị 12 xe ô tô tải nhỏ phục vụ công tác trật tự đô thị cho UBND các phường, xã với tổng dự toán 5,1 tỷ đồng nhằm từng bước trang bị phương tiện cho UBND các phường, xã trong thực hiện nhiệm vụ tốt nhất.

Đây là đợt phát động phong trào thi đua và ra quân cao điểm chỉnh trang trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 với chủ đề: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”. Quyết tâm đạt mục tiêu giảm 5 đến 10% số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2020, thực hiện tốt phương châm hành động “Phát hiện kịp thời - Hành động kiên quyết - Xử lý triệt để” trong công tác trật tự xây dựng, trật tự đô thị.

Đặc biệt, tại lễ phát động, UBND thành phố Đà Lạt cũng chỉ đạo toàn thành phố thực hiện nghiêm, chặt chẽ và có hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch Covid-19 nhằm tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo an toàn cho Nhân dân vui xuân đón tết cổ truyền Tân Sửu 2021.

NGUYỆT THU – NGUYỄN NGHĨA – VÕ TRANG