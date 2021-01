(LĐ online) - Ngày 29/1, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020, triển khai chương trình công tác Hội năm 2021; hướng dẫn tổ chức Đại hội Phụ nữ các cấp trong Công an Lâm Đồng nhiệm kỷ 2021-2026.

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho tập thể Hội Phụ nữ cơ sở Phòng PC08

Trong năm 2020, Hội triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng quát “Phụ nữ Công an Lâm Đồng đoàn kết, kỷ cương, bình đẳng, phát triển”, tiếp tục thực hiện phong trào "Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì An ninh tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” và phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

Hội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phong trào theo hướng tập trung mạnh về cơ sở, đi vào chiều sâu và đa dạng về hình thức. Mỗi Hội Phụ nữ cơ sở có ít nhất 1 công trình, phần việc mới có hiệu quả. Chú trọng xây dựng các mô hình điểm, tổng kết, đánh giá hiệu quả và nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả cao. Nâng cao chất lượng, đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biển, giáo dục pháp luật đối với phụ nữ, tập trung vào bình đẳng giới, hôn nhân gia đình và các vấn đề thời sự nóng liên quan đến giới. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT về "Quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội". Tham mưu, đề xuất lãnh đạo các cấp tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia học tập dưới nhiều hình thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” cho các cá nhân xuất sắc

Xây dựng, phát triển và nâng cao hiệu quả các mô hình tiết kiệm nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình. Vận động cán bộ hội viên phụ nữ làm tốt công tác xã hội, từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tham gia Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, phụ nữ vùng sâu" giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch của Hội LHPN tỉnh.

Nâng cao nhận thức và ý thửc trách nhiệm của Hội viên phụ nữ về bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông góp phần bảo vệ môi trưởng. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và cuộc vận động "Phụ nữ Lâm Đồng tự trọng rèn đức - Tự tin luyện tài - Trung hậu đảm đang - Xây dựng gia đình hạnh phúc".

Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua của phụ nữ Công an tỉnh

Năm 2021, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc sau: Phát động thi đua đặc biệt, xây dựng công trình chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp. Tiếp tục duy trì mô hình “Nuôi heo đất" hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo. Tiếp tục duy trì phần việc "Tuyên truyền pháp luật" chú trọng nội dung tuyên truyền, hướng dẫn hội viên trên địa bàn tỉnh về việc nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch và tham gia viết tin, bài phản bác; về an toàn giao thông, quỹ tín dụng đen; phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em, tập trung vào đối tượng là phụ nữ dân tộc thiếu số; tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe cho cán bộ hội viên, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh... Tiếp tục duy trì câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ của Hội Phụ nữ Công an tỉnh.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tặng kỷ niệm chương Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam cho 4 đồng chí trong ngành Công an tỉnh và tặng bằng khen cho 1 tập thể điển hình xuất sắc; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 9 tập thể và 17 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì An ninh tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” năm 2020.

AN NHIÊN