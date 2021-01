Đức Trọng ra quân năm an toàn giao thông 2021

(LĐ online) - Ngày 12/1, Ban An toàn Giao thông huyện Đức Trọng tổ chức lễ ra quân năm an toàn giao thông 2021.

Các đại biểu tham dự lễ ra quân

Năm 2020, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2019 về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, số vụ, số người chết vẫn còn ở mức cao, số vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng vẫn còn gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản, để lại hậu quả nặng nề và trở thành nỗi lo thường trực của mỗi người khi tham gia giao thông.

Với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, năm 2021 tiếp tục là năm an toàn giao thông; đồng thời, Đức Trọng cũng phấn đấu giảm ít nhất từ 5-10% trở lên trên cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương.

Đông đảo đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức của huyện diễu hành trên các tuyến đường nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn toàn giao thông của người dân

Để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND yêu cấu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện nghiêm túc triển khai thực hiện năm an toàn giao thông 2021, trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục bám sát và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, UBND tỉnh, Ban An toàn Giao thông tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; chú trọng tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân...

Ngay sau lễ ra quân, đông đảo đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức của huyện đã diễu hành trên các tuyến đường của huyện nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn toàn giao thông của người dân.

NHẬT MINH