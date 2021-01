Huyện Cát Tiên gặp mặt già làng, trưởng bản, người có uy tín và các chức sắc tôn giáo

(LĐ online) - Nhân dịp tết Tân Sửu sắp đến, chiều ngày 28/1/2021, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên tổ chức gặp mặt già làng, trưởng bản, người có uy tín và các chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện.

Bí thư Huyện ủy Cát Tiên Nguyễn Khắc Bình trao giấy khen cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín

Tại chương trình gặp mặt, lãnh đạo huyện Cát Tiên đã biểu dương những đóng góp tích cực và quan trọng của các già làng, trưởng bản, người có uy tín và các chức sắc tôn giáo trong công tác vận động bà con Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bà con giáo dân trên địa bàn huyện hưởng ứng thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tham gia tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đến nay, huyện Cát Tiên đã đạt thu nhập bình quân đầu người là 55,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8%, trong đó hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 1,53%; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân chiếm 92%; huyện đã duy trì 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành 9/9 tiêu chí về huyện nông thôn mới.

Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên Nguyễn Hoàng Phúc tặng quà cho người có uy tín

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện các già làng, trưởng bản, người có uy tín và các chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện đã cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc chăm lo đời sống cho bà con và tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò, chức trách, vận động bà con Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là hưởng ứng thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tinh thần đi bầu sớm và trách nhiệm.

Dịp này, lãnh đạo huyện Cát Tiên đã chúc tết và trao tặng 38 già làng, trưởng bản, người có uy tín và 11 chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện những phần quà ý nghĩa chào đón năm mới an khang, hạnh phúc. UBND huyện Cát Tiên tặng giấy khen cho 15 già làng, trưởng bản, người có uy tín và 7 chức sắc tôn giáo có nhiều thành tích đóng góp trong công tác vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

NGÂN HẬU