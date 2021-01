Lạc Dương: Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được phát động sâu rộng

(LĐ online) - Chiều 8/1, UBND huyện Lạc Dương tổ chức tổng kết Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện Lạc Dương, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò, năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành việc thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự. Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tiếp tục được phát động sâu rộng, duy trì thường xuyên, thực sự đi vào cuộc sống; xuất hiện nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, năng động.

Công an huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều chủ trương, giải pháp để huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, do đó Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của Nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Công an huyện đã phát huy được vai trò nòng cốt trong Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đưa ra các chủ trương, biện pháp giải quyết dứt điểm mọi diễn biến tình hình có liên quan đến an ninh, trật tự ngay tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ban An toàn Giao thông huyện đã làm tốt công tác tham mưu triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức khác nhau. Qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; kịp thời khắc phục, sửa chữa và lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo trên các tuyến đường; công tác tuần tra kiểm soát giao thông được tăng cường với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng. Qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông đã kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, từ đó góp phần vào việc kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp trên địa bàn huyện đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch để triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Các công trình giao thông, xây dựng và thiệt hại về nông nghiệp được hỗ trợ, khắc phục kịp thời. Bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc và tình hình sản xuất được duy trì ổn định thường xuyên, không để xảy ra mất an ninh trật tự khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện vẫn còn chưa đồng đều; công tác hướng dẫn, kiểm tra chất lượng hoạt động mô hình, điển hình chưa thường xuyên. Một số ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị chưa tích cực, thiếu chủ động phối hợp trong công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cũng như trong công tác đảm bảo an ninh trật tự… Do đó, tại hội nghị đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 với nhiều nội dung như: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ trên lĩnh vực an ninh trật tự; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, các tầng lớp nhân dân tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự; chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ…

Dịp này, 9 cá nhân được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ; 2 tập thể và 2 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen đã có thành tích trong Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020; Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020.

