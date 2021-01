Ngành Thông tin Truyền thông triển khai công tác năm 2021

(LĐ online) - Sáng 15/01, tại Đà Lạt, Sở TT&TT tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2021 đồng thời tổng kết, đánh giá lại hoạt động năm 2020 của ngành Thông tin Truyền thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trí Dũng trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh cho Quyền GĐ Sở TT&TT Huỳnh Minh Hải

Đến dự có Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đ/c Đặng Trí Dũng - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Sở TT&TT đã triển khai Dự án xây dựng Trung tâm Giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung và Đô thị thông minh tỉnh Lâm Đồng. Triển khai hoạt động giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) một cách phù hợp, bảo đảm hiệu quả; kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trực thuộc Bộ TT&TT. Duy trì ổn định hệ thống mạng CAMPUS Trung tâm Hành chính tỉnh phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành của các sở, ban ngành. Hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu tỉnh Lâm Đồng với nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu quốc gia.

Đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống thư điện tử rác và giả mạo, phát tán phần mềm, thông tin độc hại; phối hợp Đội ứng cứu sự cố mạng và máy tính tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận phản ánh và xử lý các sự cố về an toàn an ninh thông tin mạng máy tính trên toàn tỉnh. Chủ động thông báo các cảnh báo về an toàn mạng máy tính và triển khai các biện pháp khắc phục của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT đến các cơ quan nhà nước.

Sở TT&TT cũng đã phối hợp với TP.Đà Lạt duy trì vận hành Trung tâm điều hành thông minh. Bên cạnh việc triển khai thực hiện, sở cũng chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá để người dân biết và sử dụng các ứng dụng thông minh đã triển khai.

Năm 2020, Sở TT&TT đã chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Đặc biệt, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phản ánh phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI hướng đến Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X - năm 2020.

Quyền Giám đốc Sở TT&TT Huỳnh Minh Hải tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Cũng trong năm 2020, Sở TT&TT đã tiến hành 01 cuộc thanh tra hành chính và 17 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 99 tổ chức, cá nhân. Phát hiện 88 trường hợp vi phạm, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 tổ chức và 14 cá nhân với tổng số tiền xử phạt là 213 triệu đồng. Sở cũng đã kịp thời xử phạt 04 trang thông tin điện tử vi phạm với tổng mức 105 triệu đồng và thu hồi 04 tên miền vi phạm với những trang thông tin điện tử hoạt động không phép. Xử lý 18 trường hợp đăng tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền trên 50 triệu đồng; cảnh cáo nhắc nhở, chuyển cơ quan có liên quan xử lý nhiều trường hợp với số tiền phạt vi phạm hành chính hơn 37 triệu đồng.

Việc kiên quyết tìm ra chủ sở hữu và xử lý nghiêm đã giúp giải tỏa bức xúc của các cơ quan báo chí bị sao chép tin bài, đồng thời cảnh báo nhiều chủ thể đang sử dụng tên miền quốc tế vi phạm tự giác chấm dứt hành vi vi phạm, góp phần làm lành mạnh môi trường thông tin, giảm thiểu tình trạng báo hóa trang thông tin điện tử, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực báo chí.

Ngoài ra, hoạt động xử lý thông tin sai sự thật của sở TT&TT đã góp phần giảm thiểu tác hại của thông tin xấu, độc, giật gân, câu view, câu like thiếu lành mạnh, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2020, một số chỉ tiêu hoạt động của ngành TTTT cũng đạt được nhiều kết quả ấn tượng như doanh thu bưu chính viễn thông đạt 2.700 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng đạt 105% so với năm 2019; nộp ngân sách địa phương 125 tỷ đồng (đạt 105% so với kế hoạch năm).

Toàn tỉnh hiện có gần 1.900.000 thuê bao; hơn 1.355.000 thuê bao internet (kể cả thuê bao 3G, 4G). Có 1.60 trạm BTS; 61 bưu cục và 115 điểm bưu điện văn hóa xã. Tiếp nhận và chuyển trả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên 400.000 hồ sơ.

Cũng tại hội nghị lần này, đ/c Huỳnh Minh Hải - Phó GĐ Sở đã được trao quyết định Quyền Giám đốc Sở TT&TT do Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp ký.

Trong khuôn khổ hội nghị, 17 tập thể và 08 cá nhân công tác trong ngành Thông tin và Truyền thông đã được UBND tỉnh, Sở TT&TT Lâm Đồng trao tặng bằng khen, giấy khen vì những thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành trong năm 2020.

Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân Đồng chí Đặng Trí Dũng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

LINH ĐAN