Ngành văn hoá, thể thao và du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2021

(LĐ online) - Chiều 15/1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Bảo Lộc nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Tham dự có đồng chí Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể; cùng hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ các đơn vị trực thuộc, các phòng văn hoá, trung tâm văn hoá thông tin thể thao các huyện, thành.

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó, có ngành văn hóa thể thao và du lịch, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Vượt qua khó khăn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hoá, thể thao có quy mô và ý nghĩa lớn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Lâm Đồng. Ngành đã tổ chức 80 buổi biểu diễn nghệ thuật, 7 đợt chiếu phim, 560 buổi chiếu bóng lưu động thu hút hơn 200 ngàn lượt người xem. Bảo tàng Lâm Đồng đón 21.309 lượt khách, tổ chức 9 triển lãm. Thư viện tỉnh cấp 1.414 thẻ bạn đọc, phục vụ hơn 900 ngàn lượt bạn đọc, bổ sung 17.469 bản sách nâng tổng số tài liệu của Thư viện hiện có là 265.104 bản. Công tác tuyên truyền, cổ động phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước, đặc biệt là tuyên truyền đại hội Đảng các cấp được triển khai tích cực.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tiếp tục được phát triển rộng khắp gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã trở thành phong trào rộng lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Toàn tỉnh có 90% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 95% thôn, buôn, tổ dân phố văn hoá; 90% xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, 87,5% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

Trao bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ với 35,2% người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao với 1.200 CLB, 28,3% gia đình thể thao. Các đội thể thao thành tích cao của tỉnh tham gia 14 bộ môn thi đấu tham gia hơn 60 giải đấu khu vực và quốc gia, đoạt được 249 huy chương các loại.

Trong năm 2020, khách đến tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt 4 triệu lượt khách, giảm 44,1% so với 2019, đạt 51,3% so với kế hoạch (kế hoạch là 7 triệu lượt); trong đó, khách quốc tế ước đạt 120 ngàn lượt, giảm 77,5% so với cùng kỳ, đạt 20,7% kế hoạch; khách trong nước 3,88 triệu lượt, giảm 41,5% so cùng kỳ, đạt 53,7% so với kế hoạch. Khách qua lưu trú 3,65 triệu lượt, giảm 24,9% so cùng kỳ, đạt 68,9% so kế hoạch.

Năm 2021, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đề ra 20 chỉ tiêu phấn đấu, tập trung vào triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lâm Đồng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Ngành sẽ tổ chức thành công Festival Hoa; đẩy mạnh công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các di tích, danh thắng, các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn toàn tỉnh; đưa các hoạt động văn hóa về cơ sở nhằm nâng cao đời sống tinh thần và mức hưởng thụ văn hóa cho Nhân dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trao bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu

Đồng thời, làm tốt vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, thể thao gắn với phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành. Mở rộng phong trào thể dục thể thao quần chúng, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh; phấn đấu hết năm 2021 có 90,3% gia đình được công nhận là gia đình văn hóa; 95% thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa; 96,4% xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, 88% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 98% cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành, đồng thời đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch theo dõi sát sao diễn biến dịch Covid-19 để điều chỉnh hoạt động một cách linh hoạt, phù hợp và an toàn; quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch tháo gỡ khó khăn, tìm giải pháp hiệu quả kích cầu du lịch nội địa, tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo thu hút du khách; tăng cường liên kết vùng, quảng bá du lịch địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Dịp này, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Bảo Lộc đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc; 9 tập thể, 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu đã được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể, 2 cá nhân, công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 3 đơn vị.

QUỲNH UYỂN