Ra quân đợt công tác dân vận tại xã vùng sâu

(LĐ online) - Ngày 23/1, Ban Chỉ đạo các chương trình phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 502 tỉnh) phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Lạc Dương tổ chức lễ ra quân đợt công tác dân vận gắn với chương trình “Tết vì người nghèo” tại xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương.

Trao bảng tượng trưng các công trình dân vận trị giá 1,2 tỷ đồng cho xã Đưng K’Nớ

Tham dự có đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 502 tỉnh; đồng chí Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy Lạc Dương; các thành viên Ban Chỉ đạo 502 tỉnh, Ban Chỉ đạo 655 huyện Lạc Dương; đội ngũ y bác sỹ và các nhà tài trợ.

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo 502 tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng các công trình dân vận trị giá 1,2 tỷ đồng cho xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương; trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho 1 gia đình tại xã Đưng K’Nớ trị giá 80 triệu đồng; trao kinh phí chỉnh trang nhà ở cho các gia đình khó khăn trên địa bàn trị giá 90 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 502 tỉnh và Ban Chỉ đạo 655 huyện Lạc Dương cũng đã trao quà (gồm gạo, mì tôm, nước mắm, muối, trứng gà, dầu ăn, bánh kẹo, bánh chưng và các nhu yếu phẩm khác) cho 400 hộ dân trên địa bàn.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 502 tỉnh cũng đã phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho hơn 400 lượt người dân trên địa bàn xã Đưng K’Nớ với trị giá hơn 100 triệu đồng.

Ban Chỉ đạo 502 tỉnh cũng đã tổ chức tặng giếng nước sạch trị giá 150 triệu đồng cho Nhân dân; tặng nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; nghiệm thu và bàn giao một số công trình dân vận tại xã Đưng K’Nớ.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 502 tỉnh cũng đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ với người dân và học sinh tại địa phương.

Ban Chỉ đạo 502 tỉnh cho biết, ra quân đợt công tác dân vận tại xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đây, cũng nhằm góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; tăng cường tình đoàn kết quân dân; góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng xã hội đồng thuận, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trao nhà tình nghĩa quân dân và quà cho người dân Nhà tài trợ trao kinh phí chỉnh trang nhà ở cho người dân xã Đưng K’Nớ Khám bệnh miễn phí cho người dân Trao quà cho người dân Trao nhà nghĩa tình động đội cho gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn Bàn giao công trình giếng nước sạch

DUY DANH