Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán

Ngày 26/1, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về an toàn thực phẩm đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm của huyện và tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, huyện Đức Trọng đã báo cáo việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội Xuân 2021. Trong đó, đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn căn cứ kế hoạch của huyện để xây dựng và triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác truyền thông đảm bảo an toàn thực phẩm tại địa phương được triển khai thường xuyên, liên tục dưới nhiều hình thức đa dạng, qua đó đã nâng cao nhận thức, đẩy mạnh công tác khuyến cáo người dân về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành và chuyên ngành, nhất là các sản phẩm bánh mứt phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán.

Sau khi làm việc với UBND huyện Đức Trọng, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về an toàn thực phẩm đã đi kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Đức Trọng.

N.MINH