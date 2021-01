Tăng cường thực hiện 5K tại các trung tâm thương mại, bến xe

(LĐ online) - Chiều 30/1, thực hiện quyết định kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng của Sở Y tế, đoàn kiểm tra do ông Đoàn Quang Huy – Chánh Thanh tra Sở Y tế làm trưởng đoàn, cùng các thành viên thuộc Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Cục quản lý thị trường, Phòng PC03 Công an tỉnh, Trung tâm Y tế Đà Lạt đã tiến hành kiểm tra tại Siêu thị Big C Đà Lạt và Bến xe liên tỉnh Đà Lạt.

Đoàn kiểm tra trao đổi góp ý với lãnh đạo Siêu thị Big C Đà Lạt về thực hiện 5K

Qua kiểm tra đột xuất tại Siêu thị Big C Đà Lạt, đoàn kiểm tra đã phát hiện nhắc nhở nhiều trường hợp khách hàng đến mua sắm không đeo khẩu trang. Khi được nhắc nhở, nhiều người đã có sẵn khẩu trang mang theo để trong túi áo hoặc cầm trên tay đã chấp hành ngay việc đeo khẩu trang. Tuy nhiên, có cả nhân viên của siêu thị cũng chưa chấp hành tốt việc đeo khẩu trang phòng dịch, còn kéo khẩu trang xuống cổ khi nói chuyện, khi được đoàn nhắc nhở thì cũng chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang đúng cách.

Bên cạnh đó, Siêu thị Big C Đà Lạt chưa triển khai việc đo thân nhiệt, bố trí nhân viên tại các điểm khử khuẩn tay và nhắc nhở, tuyên truyền trên loa cho khách hàng thực hiện 5K (khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tập trung đông người – khai báo y tế).

Giám đốc Siêu thị Big C Đà Lạt, ông Trần Như Hùng Tấn báo cáo với đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Tổng Công ty như: Bắt buộc 200 nhân viên đeo khẩu trang, đo thân nhiệt. Hàng ngày, thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn 2 lần. Đảm bảo trang bị phòng dịch như: Mặt nạ, khẩu trang, găng tay, màn chắn ở quầy thu ngân...

Hàng ngày, lau chùi dung dịch sát khuẩn cầu thang, giỏ, tay nắm xe đẩy, bề mặt kính… và phun thuốc khử khuẩn hàng tuần vào thứ sáu. Kiểm soát tất cả nhân viên từ vùng dịch về phải khai báo, hiện chưa có trường hợp nào và quy định nhân viên ra khỏi thành phố phải có quyết định của Tổng giám đốc.

Yêu cầu tất cả nhân viên, khách hàng Siêu thị Big C chấp hành việc đeo khẩu trang phòng dịch

Tuy nhiên, qua kiểm tra, đoàn nhắc nhở và yêu cầu lãnh đạo Siêu thị Big C Đà Lạt ngay trong thứ hai ngày 1/2, cung cấp đầy đủ hồ sơ về công tác phòng chống dịch Covid-19 cho Sở Y tế, bao gồm: Quyết định thành lập ban chỉ đạo, kế hoạch phòng chống dịch, các hợp đồng phun khử khuẩn, số lượng nhân viên cài đặt ứng dụng truy vết Bluezone… Đồng thời, triển khai ngay việc đo thân nhiệt đối với khách hàng khi vào mua sắm tại Siêu thị Big C Đà Lạt, bắt buộc khách hàng đeo khẩu trang 100% khi vào mua sắm, bố trí nhân viên tại các điểm đo thân nhiệt, khử khuẩn tay và nhắc nhở khách hàng thực hiện nghiêm 5K, phát loa tuyên truyền nhắc nhở khách hàng tuân thủ 5K phòng chống dịch Covid-19. Đoàn kiểm tra nhắc nhở lãnh đạo Siêu thị Big C Đà Lạt triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nếu không thực hiện nghiêm sẽ xử phạt theo quy định. Giám đốc Siêu thị Big C Đà Lạt ý kiến sẽ triển khai nhanh, cố gắng thực hiện đúng yêu cầu của đoàn kiểm tra để đảm bảo phòng chống dịch.

Tại Bến xe liên tỉnh Đà Lạt, đoàn kiểm tra ghi nhận một số kết quả tốt như: Có tổ chức 2 chốt đo thân nhiệt, khai báo y tế, khử khuẩn tay cho hành khách đến và đi; tại các quầy bán vé có phân luồng, giãn cách; tuyên truyền phổ biến thông điệp 5K tại nơi dễ nhìn thấy như lối vào… Ông Lê Thanh Hùng – Phó Giám đốc hãng xe Phương Trang cho biết: Bến xe thực hiện thường xuyên việc phòng chống dịch như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, phun khử khuẩn các khu vực tiếp xúc thường xuyên, 95% hành khách đeo khẩu trang và hiện nay buộc 100% khách đeo khẩu trang mới được vào bến. Trung bình hàng ngày có 2.000 khách, hiện đã giảm 40% số khách... Bố trí 5 nhân viên tại 2 chốt trực 3 ca/ngày đêm để thực hiện việc đo thân nhiệt, khử khuẩn, khai báo y tế kiểm soát hành khách vào, ra bến. Nhân viên nhà xe cũng đã được tập huấn về công tác phòng dịch Covid-19. Hơn 100 đầu xe của hãng Phương Trang khi về bến đều phải vệ sinh lau khử khuẩn…

Qua kiểm tra đột xuất 2 địa điểm nêu trên, đoàn đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định tại Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/1/2021 và Công điện ngày 29/1 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là thực hiện 5K.

Ông Đoàn Quang Huy – Chánh Thanh tra Sở Y tế, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết: Nhiệm vụ của đoàn là kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tập trung kiểm tra tại nơi có đông người như siêu thị, bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng… Có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật đối với những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm.