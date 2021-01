Tổng số lao động được giải quyết việc làm đạt 72,4%

(LĐ online) - Chiều 13/1, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tổng kết nhiệm vụ lao động, người có công năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Lê Thị Thêu – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lê Thị Thêu – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc đồng chủ trì hội nghị. Đồng chí Đặng Trí Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự.

Theo đánh giá, trong năm 2020, do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến một số nhiệm vụ của ngành nên việc thực hiện các chỉ tiêu được giao đến nay đạt thấp so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, ngành và các địa phương đã phát huy tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước, thường xuyên bám sát nội dung chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của ngành và chủ trương chỉ đạo của cấp trên để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cấp, các ngành, địa phương và đơn vị... Chủ động tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tập trung thúc đẩy các chương trình về dạy nghề, việc làm và giảm nghèo; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; an toàn vệ sinh lao động; phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy cũng như các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội... nhằm đạt kết quả theo kế hoạn đã đề ra.

Cùng đó, các chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, trẻ em... và các đối tượng yếu thế khác trong xã hội đã được quan tâm, chăm lo, hỗ trợ, góp phần thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng các đối tượng yếu thế của ngành như đối tượng bảo trợ xã hội, người cai nghiện ma túy, công tác dạy và học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp... được thực hiện đảm bảo và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, ngành đã kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người lao động hoạt động trên địa bàn tỉnh, tham mưu, đề xuất phương án hỗ trợ, tháo gỡ phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương. Công tác phối hợp với các địa phương trong thực hiện chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo tính chính xác, công khai và minh bạch.

Trong năm 2020, tổng số lao động được giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh là 21.000 người, giảm 8.136 người so với cùng kỳ năm 2019, đạt 72,4% kế hoạch năm; xuất khẩu lao động 250 người tại các thị trường như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Đông… Tỷ lệ hộ nghèo thực hiện cuối năm 2020 giảm còn 1,31%; đời sống của Nhân dân được cải thiện, góp phần quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Đồng chí Đặng Trí Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Trí Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành lao động thương binh và xã hội đạt được trong năm qua. Đồng thời, nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm mà ngành cần tập trung trong thời gian tới: Tiếp tục tham mưu hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tổ chức kịp thời việc trợ cấp gia đình người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ nghèo, cận nghèo và hỗ trợ thăm hỏi một số đối tượng trong dịp Tết Tân Sửu 2021; đảm bảo mọi người dân đều được vui xuân, đón tết. Mặt khác, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển đào tạo nghề trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là đào tạo lao động có tay nghề cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước và hội nhập quốc tế. Giải quyết việc làm, tạo việc làm mới tương ứng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn...

Các đại biểu tham dự hội nghị

N.MINH