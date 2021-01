(LĐ online) - Chiều 15/1, tại thành phố Đà Lạt, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) và Công ty Honda Việt Nam phối hợp tổ chức trao giải cuộc thi “Thanh niên với Văn hóa giao thông” năm 2020.

Trao giải nhất cho đội thi đến từ Ban Thanh niên Quân đội

Tham dự có anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Qiao thông Quốc gia; ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Kazuya Maruyama - Trợ lý Giám đốc Công ty Honda Việt Nam; chị Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng.

Vòng chung kết cuộc thi “Thanh niên với Văn hóa giao thông” năm 2020 do Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đăng cai tổ chức tại thành phố Đà Lạt với sự tham gia của 10 thí sinh đến từ các tỉnh, thành trong nước và 3 đội/nhóm đến từ Ban Thanh niên Quân đội; Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Đây là các thí sinh đã xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo của cuộc thi. Vòng sơ khảo của cuộc thi được phát động tổ chức từ ngày 24/10/2020 - 25/12/2020 với hình thức bài thi trên giấy. Sau khi cuộc thi được phát động, đã có gần 126.000 bài thi được gửi tới Ban Tổ chức; trong đó, có rất nhiều bài thi được đầu tư, thể hiện nỗ lực nghiên cứu, tìm hiểu về an toàn giao thông của các thí sinh.

Trao giải nhì cho đội thi đến từ Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương

Đến với vòng chung kết cuộc thi, ở nội dung thi cá nhân, 10 thí sinh tham gia trải qua hai phần thi gồm trắc nghiệm an toàn giao thông với các câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới Luật Giao thông đường bộ, văn hóa giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và thi phần thi hùng biện về chủ đề an toàn giao thông. Ở nội dung thi đội/nhóm, 3 đội thi với 30 thí sinh đến từ các tỉnh, thành Đoàn đã xây dựng và thực hiện các vở kịch với mục đích tuyên truyền về an toàn giao thông.

Kết quả cuộc thi, ở nội dung thi đội/nhóm, đội thi đến từ Ban Thanh niên Quân đội đã xuất sắc đoạt giải nhất; giải nhì thuộc về đội thi đến từ Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương; giải ba được trao cho đội thi của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Trao giải ba cho đội thi của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Ở nội dung thi cá nhân, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba cho các thí sinh đạt thành tích cao tại cuộc thi. Trong đó, thí sinh Nguyễn Thị Yến Hoa đến từ Đồng Nai đoạt giải nhất; 3 giải nhì được trao cho thí sinh Lê Văn Tuấn, Dương Văn Tài (đều đến từ Ban Thanh niên Quân đội) và Lương Minh Hiền đến từ Cao Bằng.

Dịp này, ban tổ chức cũng tặng kỷ niệm chương cho 5 đơn vị tỉnh, thành Đoàn đã tích cực triển khai hiệu quả cuộc thi “Thanh niên với Văn hóa giao thông” năm 2020. Công ty Honda Việt Nam tặng 500 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho Tỉnh Đoàn Lâm Đồng.

Được biết, sau 12 năm triển khai, chương trình “Thanh niên với Văn hóa giao thông” đã thu hút trên 1,3 triệu đoàn viên, thanh niên các tỉnh, thành cả nước tham gia. Cuộc thi đã trở thành sân chơi quen thuộc để đoàn viên, thanh niên trên cả nước thể hiện trách nhiệm và hiểu biết của mình về Luật Giao thông đường bộ, thực hiện văn hóa giao thông và giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau về những sáng kiến cải thiện thực trạng giao thông tại địa phương.