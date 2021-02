Bảo Lộc đồng loạt phun khử khuẩn trường học phòng chống Covid-19

(LĐ online) - Để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh yên tâm đến trường, tiếp tục dạy và học trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, ngành y tế và ngành giáo dục TP Bảo Lộc đã phối hợp tiến hành phun xịt tiêu độc, khử trùng trường lớp.

Các trường học chủ động phun xịt tiêu độc, khử trùng trường lớp đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh

Ngày 31/1, các trường học từ mầm non đến THPT trên địa bàn TP Bảo Lộc đã đồng loạt tiến hành phun khử khuẩn và dọn vệ sinh trường lớp để đón học sinh trở lại trường sau những ngày nghỉ cuối tuần. Đối với các trường mầm non, ngoài việc phun khử khuẩn và lau dọn lớp học, các trường còn tiến hành sát khuẩn các dụng cụ, đồ dùng học tập, vui chơi của trẻ. Trong khi đó, các trường tiểu học đến THPT đã tập trung phun xịt khử khuẩn, lau dọn toàn bộ khuôn viên nhà trường, lớp học và bàn ghế đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên đến lớp vào sáng thứ 2 ngày 1/2.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hương - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bảo Lộc, cùng với việc phun xịt tiêu độc, khử trùng trường lớp, Phòng cũng đã quán triệt tới tất cả các trường học trên địa bàn tăng cường và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần các nội dung Chỉ thị số 05 ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công điện số 95 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19; thực hiện tốt thông điệp 5k của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử Khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) và Công điện 714 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đối với tất cả giáo viên, học sinh khi tới trường giảng dạy, học tập.

Đặc biệt, Phòng đã, đang phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và các xã, phường tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trở về từ các vùng dịch (nếu có) để có biện pháp cách ly y tế theo quy định đảm bảo công tác phòng chống dịch. Qua đó, nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh xâm nhiễm vào địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh và người dân.

KHÁNH PHÚC