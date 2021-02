Công an huyện Đam Rông chúc tết lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Ngày 9/2, lãnh đạo Công an huyện Đam Rông đã đến thăm, tặng quà và chúc tết lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 (chốt số 4) trên Quốc lộ 27 tại xã Đạ R’sal, huyện Đam Rông.

Công an huyện Đam Rông thăm, chúc tết và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch Covid-19

Tại đây, lãnh đạo Công an huyện đã thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, ban ngành địa phương liên quan cần bố trí lực lượng, phương tiện và tạo mọi điều kiện để chốt kiểm soát hoạt động hiệu quả, an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện cũng đã thăm hỏi, tặng quà và chúc tết các cơ quan, ban, ngành, đơn vị cùng ban công an các xã trên địa bàn huyện và thăm gia đình cán bộ công an huyện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Được biết, Công an huyện Đam Rông đang tập trung lực lượng, tăng cường tuần tra canh gác, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui xuân, đón tết.

NGỌC NGÀ