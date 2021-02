Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

Năm 2020, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên vận động, tập hợp, động viên Nhân dân đoàn kết, đồng thuận thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức phát động phong trào thi đua, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19; quyên góp tiền, hàng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và trợ giúp người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19; vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị bão, lũ; vận động, điều tiết Quỹ “Vì người nghèo” hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo theo Đề án 654 của UBND tỉnh. Tích cực tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người được quy hoạch vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Quy định 124 của Bộ Chính trị và các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ban hành và triển khai thực hiện Đề án bồi dưỡng và nâng cao năng lực Ban công tác Mặt trận và Đề án xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh; triển khai 3 công trình gồm biên soạn Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 1930 - 2020, xây dựng Phòng truyền thống, Phim tài liệu và tổ chức tốt các hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Tiếp tục mở rộng hiệp thương, phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận và người tiêu biểu trong các tôn giáo, dân tộc, chuyên gia trên các lĩnh vực; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, thi đua thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện Nghị quyết 17, 18 của Tỉnh ủy và các nghị quyết của cấp ủy các cấp đề ra.

Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Về xây dựng tổ chức bộ máy, tiếp tục hướng dẫn Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh củng cố, kiện toàn tổ chức, kết nạp thành viên, bổ sung thành viên, thay thế ủy viên. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiến hành đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Đề án vị trí việc làm cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh phù hợp với Quy định 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; phối hợp với Thường trực cấp ủy các huyện, thành phố thống nhất nhân sự, giới thiệu kiện toàn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện; rà soát tình hình nhân sự cán bộ chủ chốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã sau đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện cơ sở dữ liệu tổ chức cán bộ trong hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và khu dân cư.

Ban hành Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động Ban công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024, đề xuất cấp ủy các cấp thống nhất chủ trương để chỉ đạo, tạo điều kiện để tổ chức thực hiện. Chủ trì phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 150 cán bộ làm công tác Mặt trận ở cấp cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng: Xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm, tập trung hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư; tăng cường hiệp thương, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận và người tiêu biểu trong các tôn giáo, dân tộc, chuyên gia trên các lĩnh vực… tham gia công tác Mặt trận. Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ngành liên quan, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, huy động toàn dân, toàn xã hội đóng góp công sức, trí tuệ, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hướng dẫn MTTQ các cấp trong tỉnh đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, lập hồ sơ đề nghị khen thưởng bậc cao cho tập thể, cá nhân trong hệ thống Mặt trận, đề nghị tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc cho 184 cá nhân; chú trọng công tác sơ, tổng kết các phong trào thi đua, cuộc vận động, biểu dương, khen thưởng cho các khu dân cư, các mô hình, điển hình trong các tầng lớp nhân dân, người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, nhằm động viên, khuyến khích thúc đẩy phong trào thi đua trong hệ thống Mặt trận.

Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành và phản ánh, thông tin tình hình, kết quả hoạt động của MTTQ các cấp, như: Phát huy hiệu quả Trang Thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ tỉnh; triển khai áp dụng phần mềm xử lý, chuyển văn bản qua hộp thư điện tử trong cơ quan; tạo nhóm kết nối qua Zalo giữa cán bộ, công chức MTTQ tỉnh với MTTQ các huyện, thành phố để kịp thời chia sẻ, trao đổi thông tin, nhất là các nội dung trọng tâm, đột xuất. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hiệp thương ký kết 3 chương trình phối hợp với các sở, ngành và 14 tổ chức tôn giáo trong tỉnh về vận động tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn; về tham gia quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia xã hội hóa giáo dục mầm non, y tế, dạy nghề và trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025.

Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp về vận động Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025; tiến hành sơ kết các quy chế, chương trình phối hợp với HĐND, UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh...

Ban hành và triển khai thực hiện Đề án bồi dưỡng và nâng cao năng lực Ban công tác Mặt trận và Đề án xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh; tổ chức liên hoan khu dân cư kiểu mẫu…

Tiếp tục mở rộng hiệp thương, phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận và người tiêu biểu trong các tôn giáo, dân tộc, chuyên gia trên các lĩnh vực; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, thi đua thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

