Đức Trọng thăm gia đình chính sách, hộ nghèo, các đơn vị trực Tết

(LĐ online) - Nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, từ ngày 25/1 đến ngày 5/2, huyện Đức Trọng thành lập 5 đoàn đi thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các gia đình chính sách, hộ nghèo và thăm các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo

Theo đó, lãnh đạo huyện đã đến thăm hỏi, động viên, chúc Tết, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Thái Thị Tương, Anh hùng lực lượng vũ trang Ngô Xuân Đệ và Anh hùng lực lượng vũ trang Mai Thanh Minh. Thăm, tặng quà 14 gia đình chính sách và 28 hộ nghèo ở các xã, thị trấn. Tại các gia đình, lãnh đạo huyện đã trao đổi về điều kiện kinh tế, việc chuẩn bị đón Tết và khích lệ các gia đình cố gắng vươn lên để ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, thăm, chúc tết Hạt kiểm lâm và các ban quản lý rừng phòng hộ

Dịp này, lãnh đạo huyện cũng đã đi thăm những đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết như: Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Trung tâm y tế huyện; Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2; Hạt kiểm lâm và các ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn. Lãnh đạo huyện đã động viên, yêu cầu các đơn vị trực Tết đảm bảo quân số, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh, an toàn để Nhân dân vui Xuân, đón Tết.

NHẬT MINH