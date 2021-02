(LĐ online) - Từ ngày 15/02 đến 18/02/2021, Nhân dân trong tỉnh hoang mang khi trên mạng xã hội (MXH) xuất hiện các văn bản có nội dung trái ngược nhau quy định về thời gian nghỉ học; đi học sau Tết Nguyên đán của học sinh. Ngành chức năng đã điều tra, làm rõ 02 nhóm học sinh ở Bảo Lộc và Lâm Hà đã làm “Chủ tịch tỉnh online” phát tán các văn bản giả mạo. Hành vi vi phạm pháp luật của các học sinh đã rõ; song, ngăn chặn những hành vi sai trái, nguy hại này, trách nhiệm thuộc về ai ?...

Văn bản làm giả mạo

Chuyện không phải lần đầu

Xin nhắc lại, đầu năm 2020 khi những bệnh nhân đầu tiên của Việt Nam xét nghiệm xác định dương tính với virus Corona (nCoV), lập tức, ngày 6/02 xuất hiện trên MXH “Giấy xét nghiệm dương tính với virus Corona”, ghi là của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đối với bệnh nhân Nguyễn Hoàng Anh (15 tuổi, dương tính với nCoV)?. Thông tin này đã gây một cú sốc, khiến Nhân dân trong tỉnh vô cùng hoang mang, lo ngại…

Ngành chức năng đã nhanh chóng “giải mã” thông tin giả phát tán trên tài khoản facebook có tên “T.V.H” của V.H (học sinh lớp 11 tại Đà Lạt). Qua đấu tranh, chủ tài khoản khai nguồn gốc của “Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm giả Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng…” là do H.A (học sinh lớp 10 cũng tại Đà Lạt) tải trên mạng “Phiếu trả lời xét nghiệm của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương - Hà Nội về máy tính, dùng phần mềm Photoshop chỉnh sửa tên nơi khám thành “Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng” rồi chia sẻ cho bạn bè…Nhóm 05 học sinh các trường ở Đà Lạt đã đăng tải thông tin sai lệch trên các tài khoản MXH…

Những tưởng, 05 cô cậu học trò được“mời” lên cơ quan Công an làm việc, được giáo dục, chỉ ra sai trái…là hồi chuông cảnh báo, răn đe tình trạng giả mạo, tán phát thông tin bịa đặt, sai trái trên MXH?. Ngày 9/3/2020, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an Lâm Đồng lại triệu tập 3 học sinh nữ THPT trên địa bàn Đà Lạt lên làm việc. Bởi 3 nữ sinh này đã phát tán thông tin trên facebook cá nhân cho rằng ở Đà Lạt đã có người nhiễm virus nCoV, mục đích trêu đùa và để bán khẩu trang online…

Chưa dừng lại đó, ngày 8/5/2020, 05 học sinh, thanh niên (từ 16 tới 32 tuổi) ở Đơn Dương, Lâm Hà và TP.Đà Lạt viết, phát tán thông tin xuyên tạc Quyết định số 588/QĐ-TTg, ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030”. Mẫu tin do 05 đối tượng phát tán trên MXH có nội dung:“Thủ tướng chính thức phạt 5 -10 triệu đồng nếu nam, nữ kết hôn muộn sau 30 tuổi”.

Các thông tin bịa đặt, xuyên tạc khi đã phát tán trên MXH, lập tức lan truyền với tốc độ khá nhanh khiến dư luận hoang mang, băn khoăn, nghi ngại, làm đảo lộn cuộc sống của các tầng lớp Nhân dân, đã tạo cớ để các đối tượng thù địch, phản động kích động, gây rối tình hình hết sức nguy hiểm.

Phải ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật của học sinh

Trong năm 2020, sau khi bùng phát đại dịch Covid-19, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có 30 trường hợp phát tán thông tin sai lệch, bịa đặt, xuyên tạc về dịch bệnh và các chủ trương, chính sách của Chính phủ, địa phương trên MXH; trong đó, 20 trường hợp là học sinh, thanh thiếu niên các trường THCS, THPT trong tỉnh.

Đầu năm mới 2021, trong khi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, ngày 15/02 đã xuất hiện trên MXH văn bản giả mạo về thời gian nghỉ học của trẻ mầm non, học sinh…tới ngày 01/3? (Văn bản giả mạo này đã chỉnh sửa nội dung văn bản gốc số 969/UBND-VX1, ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về “Đồng ý cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ thứ Tư, ngày 17/2”).

Phòng chức năng Công an Lâm Đồng “xuất quân đầu năm” và đã nhanh chóng tìm ra “anh hùng bàn phím”, đó là N.H.L (học sinh lớp 10, Trường THPT Bảo Lộc). Sau khi cả gan chỉnh sửa nội dung công văn của UBND tỉnh, N.H.L hí hửng gởi “chiến tích” cho nhóm chat trên địa bàn; 3 học sinh ở Bảo Lộc đã tán phát “sản phẩm” này lên MXH và các nhóm chat khác ở các trường học trong tỉnh, làm nhiễu loạn thông tin, gây phức tạp tình hình, trong khi cả nước đang căng mình dập dịch !

Bị bạn thách thức “tài năng”, chưa đầy 03 ngày sau (ngày 18/02), T.Th.H (học sinh lớp 9 tại huyện Lâm Hà) đã tải Công văn số 781/UBND-VX1, ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về máy tính, chỉnh sửa nội dung “Đồng ý chủ trương cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 03/02/2021” thành ngày 19/02/2021. 20 học sinh khác tại Lâm Hà, TP.Đà Lạt đã tán phát văn bản giả mạo này lên MXH…

Rõ ràng, tình trạng học sinh, thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh đã có hành vi chỉnh sửa, làm sai lệch nội dung các văn bản chỉ đạo, xuyên tạc văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước, phát tán trên MXH chưa dừng lại mà có chiều hướng gia tăng. Đây là hành vi hết sức nguy hiểm cần phải kiên quyết ngăn chặn và xử ký kịp thời !.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Điểm d khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng năm 2018 quy định: “Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan Nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân là hành vi bị nghiêm cấm”.

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ về Xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, quy định: Xử lý vi phạm hành chính từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”. (Điểm a, khoản 1 Điều 101).

Đã đến lúc chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận tình trạng học sinh, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên lĩnh vực viễn thông, an ninh mạng; hành vi tự ý sao chép, chỉnh sửa văn bản chính thống của cơ quan Nhà nước; viết, phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc trên MXH là hết sức nguy hại, gây khó khăn cho hoạt động của các cơ quan, tổ chức, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương, đất nước phải được ngăn chặn kịp thời, không thể để kéo dài !

Song, các trường hợp vi phạm đều trong lứa tuổi vị thành niên, chưa có nhận thức đầy đủ về tác hại của việc mình làm; do đó, trách nhiệm thuộc về các cơ quan, đoàn thể liên quan và gia đình trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức cho học sinh, thanh thiếu nhi phải được đặt ra.

Sự “vào cuộc” mạnh mẽ, quyết liệt và trách nhiệm từ các cơ quan quản ý nhà nước - nhà trường và gia đình. Đây là nhân tố tiên quyết để ngăn chặn tình trạng trên. Sở Thông tin -Truyền thông cần phối hợp với ngành Công an tuyên truyền, đưa Luật An ninh mạng vào các nhà trường; triển khai các quy định của Nhà nước, đẩy mạnh giáo dục pháp luật cho học sinh; đồng thời cảnh báo, chỉ rõ những hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực viễn thông, an ninh mạng để học sinh, thiếu niên hiểu và không làm những việc sai trái.

Qua các vụ việc học sinh vi phạm pháp luật về đưa thông tin sai trái, bị ngành chức năng xử lý, báo chí, Đài PT-TH cần tuyên truyền rộng rải trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm khuyến cáo, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của mọi công dân, nhất là lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên.

Sở Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục, các cơ sở giáo dục, Ban Giám hiệu các nhà trường trong toàn tỉnh bố trí các tiết học ngoại khóa; ban hành quy định giáo viên, học sinh về sử dụng MXH; đưa những trường hợp vi phạm pháp luật của học sinh trên hệ thống phát thanh nhà trường hàng tuần nhằm răn đe, giáo dục học sinh. Chủ động phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức các diễn đàn, thi tìm hiểu pháp luật; giáo dục pháp luật cho học sinh. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường trong công tác giáo dục pháp luật cho học sinh, đoàn viên, đội viên, thiếu nhi.

Các bậc phụ huynh phải theo dõi, quản lý, giáo dục con em mình; đặc biệt, giải thích, hướng dẫn, khuyên răn con cái không đua đòi, nghe theo xúi dục, khích bác của bạn bè làm những việc sai trái, vi phạm pháp luật. Phụ huynh không “giao khoán” việc giáo dục con em cho nhà trường mà lơ là, xem nhẹ, thiếu trách nhiệm trong việc giáo dục của gia đình …

THẠCH TÂM