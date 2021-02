Trao quà tết cho học sinh và người dân khó khăn

(LĐ online) - Sáng 3/2, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Phường 11, thành phố Đà Lạt tổ chức chương trình “Ấm áp mùa xuân” trao quà tết cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trao quà cho đại diện các trường học để phát cho học sinh

Theo đó, chương trình đã trao 230 suất quà gồm, tiền mặt và bánh kẹo, nhu yếu phẩm cho 120 học sinh và 110 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng kinh phí của đợt trao quà cho học sinh và gia đình có khăn lần này là hơn 115 triệu đồng do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Chi hội Doanh nhân trẻ, Đoàn Thanh niên Phường ủng hộ, vận động, quyên góp, hỗ trợ.

Để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, không tập trung đông người nên chương trình đã trao quà cho đại diện các tổ dân phố, các trường học trên địa bàn để về phát cho người dân và học sinh.

Chương trình “Ấm áp mùa xuân” và trao quà tết là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên, hỗ trợ người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vui xuân, đón tết đầm ấm.

Đồng chí Lê Văn Tây – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 11, Đà Lạt đã thay mặt lãnh đạo địa phương và người dân, học sinh được nhận quà cảm ơn các đơn vị phối hợp, các nhà tài trợ và các cá nhân đã ủng hộ trao quà tết cho các trường hợp khó khăn trên địa bàn.

Chủ tịch UBND Phường 11, Đà Lạt cũng cho biết, mỗi dịp tết đến, xuân về, chính quyền, mặt trận, đoàn thể địa phương cũng luôn quan tâm chăm lo tết cho người dân, đặc biệt là những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành trong nước nên địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cũng như tổ chức vui xuân đón tết cổ truyền dân tộc an vui, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn…

DUY DANH