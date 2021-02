Trung tâm Y tế Đơn Dương tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Y tế Đơn Dương là đơn vị thực hiện công tác giám sát, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú nhiều nhất trong toàn tỉnh. Từ 1/1/2020 đến ngày 20/2/2021, tổng số các biện pháp thực hiện cách ly y tế tại Đơn Dương qua 3 đợt: Cách ly tập trung 74 trường hợp (hiện còn 8 trường hợp cách ly tập trung); cách ly tại Trung tâm Y tế huyện 5 trường hợp; cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 694 trường hợp (hiện còn 182 trường hợp); hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà 4.706 người (hiện còn 2.083 trường hợp).

Lực lượng y tế Đơn Dương làm nhiệm vụ kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại chốt số 2 Eo Gió

Ông Đỗ Phú Nhựt - Giám đốc Trung tâm Y tế Đơn Dương cho biết: Ngành Y tế Đơn Dương vượt qua nhiều thách thức, khắc phục khó khăn trong tình trạng nhân lực y tế bị động do vừa đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, duy trì hoạt động các chương trình y tế, vừa tham gia Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Chốt 2: Ninh Thuận - Lâm Đồng, Quốc lộ 27 tại địa bàn huyện Đơn Dương) và hoạt động Khu cách ly tập trung tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đơn Dương.

Do thiếu nhân lực nên trong thời gian triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện phải điều động 100% thời gian của viên chức y tế; không thể giải quyết chế độ nghỉ bù, ra trực, tình trạng quá tải công việc gây áp lực lớn lên đội ngũ cán bộ, viên chức y tế toàn huyện.

Ngành Y tế huyện đã triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành về phòng, chống dịch COVID-19 kịp thời và cụ thể hóa thành các kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện tại đơn vị. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể theo từng nội dung giám sát, theo dõi tại cộng đồng về phòng, chống dịch COVID-19. Chuẩn bị đầy đủ hóa chất, vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. Chuẩn bị đủ điều kiện về nhân lực và trang thiết bị để lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm, khi có ca bệnh nghi ngờ nhiễm COVID-19 thì đơn vị liên hệ và thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh theo quy định.

Tổ chức phân luồng, khám sàng lọc; tiếp nhận ca bệnh nghi ngờ COVID -19 tại khu cách ly; đảm bảo giường, thuốc, trang thiết bị để khám, điều trị cho người bệnh. Duy trì trực phòng, chống dịch COVID-19 và giám sát dịch tễ tại cổng các cơ sở y tế 24/24 giờ. Phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, các trường học, trạm y tế xã… thực hiện công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 cho từng nhóm đối tượng, đồng thời giám sát thường xuyên phát hiện ca bệnh nghi ngờ và thực hiện phun khử khuẩn tại các trường học.

Các trạm y tế xã, thị trấn điều tra và lập danh sách các công ty có người nước ngoài đóng trên địa bàn. Phối hợp với công an xã, thị trấn thông tin người nước ngoài vào địa phương hàng ngày và điều tra, hướng dẫn kịp thời. Nắm bắt thông tin người dân từ các tỉnh có ca bệnh về địa phương từ người dân và công an trên địa bàn. Du học sinh, sinh viên tại địa bàn đi học từ nước ngoài về được tuyên truyền, hướng dẫn và theo dõi sức khỏe. Triển khai 100% cán bộ, nhân viên y tế, y tế thôn bản cài đặt ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19.

Phân cảnh diễn tập lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế Đơn Dương

Tổ chức đón tiếp, sàng lọc, khám bệnh, phân loại, cách ly người nghi bệnh COVID-19 tại bệnh viện với mô hình 2 cổng; tại 11 phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế với mô hình 1 cổng. Phân công nhân viên y tế trực cổng 24/24 giờ để kiểm tra thân nhiệt và điều tra yếu tố dịch tễ cho tất cả người vào cơ sở y tế. Hàng ngày, thống kê số lượng người vào cổng cơ sở y tế (bệnh nhân, người nhà, khách…), điều tra yếu tố dịch tễ để sàng lọc được bệnh nhân nghi ngờ nhiễm COVID-19 để có hướng xử trí kịp thời tránh lây lan ra cộng đồng. Hạn chế người thăm bệnh, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội thì tư vấn người thăm bệnh không vào bệnh viện.

Tất cả các vị trí (ngồi chờ lấy số khám bệnh, chờ khám bệnh, chờ thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng…) người cách người khoảng ≥ 1-2 mét (tùy theo thời điểm). Bệnh nhân điều trị nội trú tại mỗi khoa đảm bảo giường cách giường 2 mét. Đối với phòng bệnh không đảm bảo thì chỉ bố trí 1 bệnh nhân nằm. Triển khai 1 bệnh nhân chỉ có 1 người nhà chăm sóc (tư vấn 1 người chăm sóc thường xuyên cho đợt điều trị), khoa lập danh sách người bệnh và người chăm sóc, hướng dẫn hoặc làm giùm khai báo y tế; nếu không có điện thoại thì khai báo y tế tại máy vi tính của khoa. Ngoài ra, người chăm sóc được điều tra yếu tố dịch tễ. Hiện nay, nhân viên y tế tại khoa vẫn tư vấn người bệnh có 1 người chăm sóc thường xuyên cho đợt điều trị và hạn chế người thăm bệnh tập trung đông tại mỗi phòng bệnh.

Bố trí sẵn sàng 2 khu cách ly điều trị COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế xã Ka Đô; trang bị đầy đủ giường, thuốc, trang thiết bị và đã tổ chức tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị 2 ca bệnh nghi ngờ nhiễm COVID-19 (đã có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính). Bố trí các khu vực trong khu cách ly điều trị COVID-19 đúng quy định, đủ để tiếp nhận 55 ca bệnh. Dự kiến, sẽ thiết lập thêm khu cách ly điều trị COVID-19 tại thị trấn D’ran đủ để tiếp nhận 68 ca bệnh.

Toàn ngành Y tế Đơn Dương đã dồn lực triển khai công tác giám sát, phát hiện và cách ly người đến từ vùng có dịch và theo dõi các trường hợp nghi ngờ có tiếp xúc. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể theo từng nội dung giám sát, theo dõi tại cộng đồng về phòng, chống dịch COVID-19. Trung tâm Y tế Đơn Dương cử 210 lượt nhân viên y tế tham gia 10 lớp tập huấn do các bệnh viện tuyến trên tổ chức và đơn vị tự tổ chức 6 lớp tập huấn cho 503 lượt nhân viên y tế về các nội dung chuyên môn phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 26/11/2020, đơn vị tổ chức diễn tập công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đơn Dương (gồm vị trí sàng lọc, phân luồng theo mô hình 2 cổng); khu khám sàng lọc COVID-19; khu cách ly điều trị COVID-19 và phòng chụp X Quang của bệnh viện) để chủ động ứng phó trong tình huống có dịch xảy ra trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được đẩy mạnh, với hàng ngàn tờ rơi, pa nô được cấp phát tới cộng đồng dân cư và đặt tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện; hàng chục đĩa CD cấp phát cho các khoa phòng y tế, trường học, chợ, các công ty, doanh nghiệp, nhà trọ, nhà nghỉ, hộ gia đình... Duy trì hệ thống phát thanh của xã, thị trấn phát loa hàng ngày từ 4/2/2020 đến nay (2 lần/ngày).

Lồng ghép tuyên truyền và phát tờ rơi cho phụ nữ khu phố các thôn vùng đồng bào DTTS về phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp với Đài truyền hình địa phương phát chuyên mục sức khỏe về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của bệnh viện phát liên tục trong giờ hành chính về các nội dung: Hướng dẫn khai báo y tế, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện thông điệp 5K để chung sống an toàn với đại dịch COVID-19...

Triển khai đánh giá Bộ tiêu chí Bệnh viện, Phòng khám an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo Quyết định 3088/QĐ-BYT và Quyết định số 4999/QĐ-BYT. Kết quả, Trung tâm Y tế huyện đạt bệnh viện an toàn; các phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế trên địa bàn huyện đều đạt an toàn.

Tất cả 59 trường học và 15 nhóm trẻ tư nhân được hướng dẫn khử khuẩn và thường xuyên lau chùi các bề mặt và đồ chơi của học sinh mầm non, tiểu học. Tất cả các trường hợp được đưa đi cách ly y tế đều phun khử khuẩn tại hộ gia đình và các khu vực có đi qua. Hướng dẫn các trường hợp cách ly y tế tại nhà và theo dõi sức khỏe tại nhà thường xuyên lau chùi Choramin B, sử dụng nước sát khuẩn tay nhanh, đeo khẩu trang, nước súc miệng… Phun khử khuẩn khu cách ly tập trung và xe đưa đón các trường hợp vào khu cách ly theo đúng quy định.

Phối hợp với lực lượng các ban, ngành tại địa phương thực hiện 3 đợt lập chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19: Đo thân nhiệt, hướng dẫn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách khi đến khai báo y tế đối với các trường hợp đi từ địa phương khác đến Lâm Đồng qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 (chốt số 2). Kết quả đợt 3 (30/1 - 20/2/2021) tổng số kiểm tra gần 17.000 lượt phương tiện các loại, 61.235 lượt người được kiểm tra, đo thân nhiệt, không phát hiện người có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19, đảm bảo lưu thông bình thường, an ninh trật tự ổn định tại chốt Eo Gió.

