Trường hợp giả mạo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh cho học sinh nghỉ học từ 19/2 sẽ bị xử lý nghiêm

(LĐ online) - Chiều tối 18/2 (ngày mùng 7 tháng Giêng), UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định các trường hợp giả mạo văn bản của UBND tỉnh cho học sinh, sinh viên các cấp trên địa bàn tỉnh đi học ngày 17/2 thành nghỉ học từ ngày 19/2 (mùng 8 tháng Giêng) sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đây là văn bản giả mạo ngày đi học của học sinh, sinh viên tỉnh Lâm Đồng từ ngày đi học trở lại ngày 17/2 thành 19/2

Theo thông tin ghi nhận, chiều 18/2, một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội về văn bản UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý chủ trương cho học sinh, sinh viên các cấp nghỉ học từ ngày 19/2, đợi chỉ đạo tiếp theo của UBND tỉnh. Văn bản này có sự chỉnh sửa giả mạo chi tiết từ số văn bản, chữ ký từ Văn bản Hoả tốc số 969/UBND-VX1 ngày 15/2/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học sinh đi học trở lại từ thứ Tư ngày 17/2/2021.

UBND tỉnh Lâm Đồng cảnh báo thông tin người làm giả mạo các tổ chức, cá nhân thông tin trên mạng xã hội, chia sẻ thông tin giả mạo không rõ nguồn thông tin chính thống sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó chỉ 2 ngày, vào chiều 15/2, trên mạng xã hội xuất hiện 2 văn bản “hỏa tốc” cùng số 969/UBND-VX1 về việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học sinh đi học trở lại. Trong đó, ngoài văn bản chính thức của UBND tỉnh Lâm Đồng thời gian đi học trở lại là ngày 17/2/2021, còn có 1 văn bản khác cùng 969/UBND-VX1, nhưng giả mạo ngày đi học là 1/3/2021. Với 2 văn bản ngày trở lại trường khác nhau, khiến thông tin nhiễu loạn làm người dân hoang mang và không biết đâu là thông tin chính xác. Vụ việc nhanh chóng được cơ quan công an vào cuộc xác minh, làm rõ. Đến chiều ngày 16/2/2021, lực lượng An ninh mạng (thuộc Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lâm Đồng) đã phối hợp Công an TP Bảo Lộc triệu tập một số học sinh đang học tại các trường THPT trên địa bàn TP Bảo Lộc để làm rõ hành vi chỉnh sửa văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương trên cả nước tuỳ tình hình diễn biến dịch bệnh có phương án cho học sinh đi học để duy trì, đảm bảo hoạt động học và dạy đạt hiệu quả tốt nhất. Tuy nhiên, một số trường hợp thiếu ý thức, nhận thức kém, không am hiểu pháp luật cố tình xuyên tạc, khiến người dân trên địa bàn hoang mang, lo lắng. Hành vi thiếu trách nhiệm, xem thường pháp luật như trên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

