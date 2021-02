Vắc xin từ Đà Lạt

Hiện DAVAC là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam sản xuất vắc xin thương hàn, ngừa loại bệnh do vi khuẩn Salmonella gây ra đã bùng phát thành dịch, gây hại rất lớn cho sức khỏe.

Trong phòng nghiên cứu

Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt (DAVAC), tiền thân là Viện Pasteur Đà Lạt, được thành lập năm 1936 theo đề xuất của bác sỹ Alexandre Yersin. Viện Pasteur Đà Lạt đã từng là một trong những cơ sở sản xuất thuốc chủng ngừa lớn nhất Đông Nam Á, sản xuất thuốc chủng cho các quốc gia trong khu vực Đông Dương. Có thể nói, với quy mô hoạt động chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng hàng đầu trong hệ thống các viện Pasteur hoạt động thời bấy giờ, thương hiệu Pasteur Đà Lạt đã đi sâu vào tâm trí, chiếm được sự tín nhiệm, tin dùng sản phẩm và dịch vụ của hàng triệu người dân Việt Nam. Và hôm nay, Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt đang tiếp tục giữ vững truyền thống, cho ra đời những sản phẩm bảo vệ sức khỏe con người.

300 ngàn liều vắc xin thương hàn/năm

Vắc xin thương hàn hiện đang là sản phẩm chính của chúng tôi, chị Hoàng Thị Tố Loan, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và phát triển, Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt chia sẻ. Hiện DAVAC là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam sản xuất vắc xin thương hàn, ngừa loại bệnh do vi khuẩn Salmonella gây ra đã bùng phát thành dịch, gây hại rất lớn cho sức khỏe.

Chị Loan nhớ lại, vắc xin thương hàn được đối tác Hoa Kỳ chuyển giao cho Viện Pasteur Đà Lạt từ năm 1995 và từ đó đến nay, công ty là đơn vị duy nhất sản xuất loại vắc xin này. Trước đây, vắc xin thương hàn từng đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Cùng với sự phát triển của y tế dự phòng, bệnh thương hàn đã được khống chế, không còn gây thành dịch. Nhưng tiêm chủng vắc xin thương hàn vẫn là điều rất cần thiết khi đến những vùng có nguy cơ cao. Nhiều người vẫn có nhu cầu sử dụng vắc xin thương hàn như người Việt đi học tập, làm việc ở nước ngoài hay người nước ngoài tới Việt Nam làm việc.

Với DAVAC, sản xuất vắc xin đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Đưa vắc xin vào cơ thể con người đòi hỏi sự an toàn trong mọi khâu, đảm bảo vắc xin hiệu quả và không gây hại. “Chúng tôi đảm bảo sự tinh sạch trong sản xuất, mọi khâu đều được kiểm soát rất chặt chẽ, theo đúng quy chuẩn” - chị Tố Loan chia sẻ. Vắc xin thương hàn cũng có nhiều thế hệ khác nhau và đòi hỏi thay đổi liên tục. Vắc xin thương hàn thế hệ cũ là toàn tế bào, tiến dần lên vô bào. Hiện công nghệ sản xuất vắc xin thương hàn của DAVAC là vắc xin vô bào, chỉ lấy một phần tế bào, phần kháng nguyên kích thích hệ miễn dịch của con người.

Vi khuẩn Salmonella được bảo quản theo công nghệ đông khô, vi khuẩn ở trạng thái không hoạt động, đảm bảo vi khuẩn bảo tồn đặc tính sinh học lúc ban đầu. Khi đưa vào sản xuất, vi khuẩn mới được hoạt hóa trở lại. Đây là quy trình rất nghiêm ngặt để giữ vi khuẩn không biến đổi vì trong tự nhiên, tiến hóa là đặc tính của mọi sinh vật sống. Việc vận chuyển vắc xin thương hàn cũng phải đảm bảo tiêu chuẩn kho lạnh từ 2-8 độ C, từ sản xuất, bảo quản trong kho và quá trình vận chuyển.

Hiện vắc xin thương hàn của DAVAC vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu để chuyển sang thế hệ cao hơn. Đó là có thể tiêm cho trẻ sơ sinh và kéo dài thời hiệu của vắc xin từ 5 năm như hiện nay lên 30 năm và mục tiêu là có trí nhớ miễn dịch, bảo vệ suốt đời.

Giai đoạn hoàn thiện sản phẩm

Doanh nghiệp khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế

Năm 2015, Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh Lâm Đồng. Các nghiên cứu khoa học công nghệ của công ty vẫn diễn ra thường xuyên. Năm 2020, công ty tham gia dự án nghiên cứu về vắc xin thương hàn vi cộng hợp và kháng nguyên ho gà vô bào. Nghiên cứu về vắc xin thương hàn vi cộng hợp chính là mục tiêu của công ty sản xuất vắc xin thế hệ mới, an toàn hơn, thời gian bảo vệ lâu hơn cho người tiêm.

Là một doanh nghiệp khoa học công nghệ, công ty tích cực hợp tác với các đối tác nước ngoài để nâng cao khả năng nghiên cứu, ứng dụng cũng như sản xuất. Công ty hợp tác với đối tác Center for Genetic Engineering and Biotechnology (Cuba) tham gia một công đoạn trong sản xuất vắc xin viêm gan B, viêm màng não mủ do Hyb, kháng nguyên ho gà vô bào; hợp tác với đối tác Human Biologicals Institute (Ấn Độ) trong sản xuất vắc xin dại… và nhiều hợp tác khoa học với các đối tác trong và ngoài nước. Những hợp tác quốc tế giúp công ty tiếp cận được nhiều thông tin mới, hiện đại về vắc xin, mở thêm những hướng nghiên cứu sâu hơn trong sản xuất vắc xin, giúp ngừa bệnh trên con người.

Ngoài vắc xin, công ty còn sản xuất nhiều loại thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm thuốc bột chứa men vi sinh của công ty đã có thị phần bền vững từ nhiều năm nay. Men tiêu hóa sống Biosubtyl trị tiêu chảy ở người là sản phẩm truyền thống trên 20 năm nay của công ty, được phân phối trên thị trường trong nước và các nước lân cận với công suất một năm từ 25-27 triệu đơn vị/năm. Ngoài ra, còn các thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa men vi sinh. Đặc trưng của các sản phẩm chứa men vi sinh là đưa các vi khuẩn có lợi vào cơ thể con người nên đòi hỏi đảm bảo các điều kiện để vi khuẩn sống và phát triển tốt khi gặp điều kiện thuận lợi.

Nguyên liệu sản xuất vắc xin cũng như sinh phẩm, thuốc của công ty đến từ nhiều nguồn. Những nguồn ngoại nhập được công ty nhập từ Đức, châu Âu là chính. Còn nhiều nguồn nội địa có thể cung ứng được, công ty sẵn sàng sử dụng hàng nội địa đạt chuẩn như sản phẩm chứa Nano Cucumin, tinh nghệ Nano sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước.

Chuyển từ một viện nghiên cứu sang một doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt đang hết sức giữ gìn truyền thống đồng thời đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, giúp thương hiệu Viện Pasteur Đà Lạt phát triển lâu dài và bền vững.

DIỆP QUỲNH