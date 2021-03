100% căn cước công dân sẽ được chuyển đến tay người dân an toàn qua hệ thống bưu điện

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để chuyển phát số thẻ trên đến các phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và công an các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong toàn quốc.

Việc Bưu điện chuyển phát thẻ CCCD đến công an các tỉnh không chỉ giảm thiểu thời gian, chi phí di chuyển mà còn góp phần giảm áp lực cho cơ quan công an trong việc phân bố nhân lực thực hiện các công việc này. Công an các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã triển khai cấp thẻ CCCD gắn chip cho người dân từ ngày 25/2/2021 với nhiều hình thức: cấp thẻ tại bộ phận một cửa của cơ quan Công an; cấp thẻ lưu động tới các sở, ban, ngành, các trường học và các tổ chức…

Ngoài việc nhận thẻ CCCD tại bộ phận một cửa của cơ quan công an, người dân có thể nhận thẻ qua dịch vụ chuyển phát của Bưu điện Việt Nam. Việc nhận thẻ CCCD tại nhà thông qua bưu điện đem lại sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân. Người dân chỉ cần đến bộ phận một cửa của cơ quan công an 1 lần duy nhất để làm thủ tục, chụp ảnh, lăn tay, xác định nhận dạng,… Sau khi hoàn tất các thủ tục, người dân chỉ cần mang giấy hẹn đến bàn phục vụ của bưu điện ngay tại nơi cấp thẻ và đăng ký thông tin để nhận thẻ CCCD tại địa chỉ. Khi có thẻ từ cơ quan công an, bưu điện có trách nhiệm chuyển phát thẻ CCCD đến tận tay người dân đã đăng ký.

Bưu điện Việt Nam đã bố trí đầy đủ nhân lực tại các điểm cấp CCCD để tham gia hỗ trợ cán bộ công an một trong các công đoạn tiếp nhận thông tin là thẻ CCCD; đồng thời, tiếp nhận nhu cầu chuyển phát thẻ CCCD tại nhà nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, đặc biệt là những người ở vùng có điều kiện đi lại khó khăn và người cao tuổi.

Ghi nhận nhanh đến thời điểm cuối tháng 2/2021, số lượng người dân có nhu cầu chuyển phát thẻ CCCD qua bưu điện tại một số địa phương đạt 90-100%, điển hình như Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên, Quảng Nam,…

D.T