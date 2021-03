Bảo Lộc làm căn cước công dân đến 22 giờ đêm từ thứ 2 đến chủ nhật

(LĐ online) - Thông tin từ Công an TP Bảo Lộc, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng, để đáp ứng nhu cầu của người dân, bắt đầu từ ngày 11/3, đơn vị tiến hành làm căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho người dân xuyên suốt từ sáng đến 22 giờ đêm.

Công an TP Bảo Lộc làm CCCD vào ban đêm cho người dân trên địa bàn

Theo đó, Đội Quản lý Hành chính Công an TP Bảo Lộc sẽ phối hợp cùng công an các phường, xã trên địa bàn tổ chức làm CCCD theo lịch đã thông báo trong tất cả các ngày từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần.

Theo lịch, hàng ngày, trong khoảng thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ, 2 tổ công tác Công an TP Bảo Lộc sẽ tiến làm CCCD lưu động cho các trường hợp ưu tiên trên địa bàn các phường, xã gồm: Công dân đủ 14 tuổi chưa được cấp chứng minh nhân dân (CMND), thẻ CCCD mã vạch; công dân đã được cấp CMND, CCCD nhưng bị hư hỏng, mờ nhòe, rách nát không sử dụng được và các trường hợp hết hạn sử dụng, bị mất hoặc có sự thay đổi thông tin CMND, CCCD; các trường hợp là các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, chức sắc các tôn giáo, người có uy tín trong dân tộc, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Địa điểm làm CCCD sẽ được các xã, phường lựa chọn, sắp xếp và thông báo cụ thể tới các đối tượng ưu tiên đến làm CCCD.

Trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 22 giờ đêm từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, 2 tổ công tác Công an TP Bảo Lộc sẽ phối hợp cùng công an các xã, phường làm CCCD cho tất cả mọi người dân. Tuy nhiên, để người dân chủ động, tránh chờ đợi gây áp lực cho các tổ công tác, Công an TP Bảo Lộc sẽ phối hợp với UBND các phường, xã phát số thứ tự cho người dân đến làm CCCD.

Theo dự kiến, trong khoảng thời gian này, mỗi tổ công tác sẽ làm CCCD cho từ 35 - 40 người/buổi. Riêng ngày chủ nhật, thời gian từ 18 đến 22 giờ đêm, các tổ công tác sẽ đến các tổ chức tôn giáo làm CCCD cho các chức sắc, chức việc và người có úy tín.

Lịch làm CCCD được Công an TP Bảo Lộc xây dựng để chủ động thực hiện có hiệu quả

KHÁNH PHÚC