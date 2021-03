Bảo Lộc tổ chức gặp mặt báo chí

(LĐ online) - Chiều 25/3, lãnh đạo TP Bảo Lộc đã tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Toàn cảnh buổi gặp mặt báo chí được TP Bảo Lộc tổ chức vào chiểu 25/3

Buổi gặp mặt nhằm thông tin đến các cơ quan báo chí về tình hình kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn trong năm 2020; chỉ tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trong năm 2021 và mục tiêu xây dựng Bảo Lộc trở thành đô thị loại II trước năm 2025.

Tại buổi gặp mặt, ông Phùng Ngọc Hạp - Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc đã thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương và trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, cũng như kết quả công tác thu hút đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố trong năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc phát biểu tại buổi gặp mặt

Năm 2020, được xem là một năm đặc biệt khi tình hình dịch Covid-19 và dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế chung của địa phương. Song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Nhân dân đã giúp Bảo Lộc biến những khó khăn thành động lực triển khai có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong năm qua đạt được nhiều kết quả tốt. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. Nền kinh tế của thành phố tiếp tục duy trì tốc độ phát triển nhanh và bền vững. Sản xuất công nghiệp và thương mại - dịch vụ tiếp tục có đóng góp quan trọng và chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Sản xuất nông nghiệp đã bước hình thành các vùng chuyên canh phục vụ nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến chè, tơ lụa và cà phê. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục được duy trì và cải thiện, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong năm qua, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 1.832 tỷ đồng, tăng 76% so với năm 2019 và đạt 118% so với dự toán. Bước sang năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn lại 0,49%.

Đối với hoạt động của doanh nghiệp, đến nay, Bảo Lộc đang có 1.124 doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động trong các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, xây dựng, tư vấn thiết kế, công nghiệp và nông nghiệp, với tổng vốn đăng ký kinh doanh là hơn 15.000 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Tòa - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng phát biểu đóng góp ý kiến tại buổi gặp mặt

Về tình hình thu hút đầu tư, tính đến nay, Bảo Lộc đang có 120 dự án đầu tư ngoài vốn ngân sách vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Bảo Lộc được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư. Các dự án nói trên có tổng vốn đăng ký hơn 7.620 tỷ đồng và 46,42 triệu USD, với diện tích sử dụng đất hơn 1.105 hécta.

Hiện tại, TP Bảo Lộc đang tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư vào các dự án trọng điểm gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, góp phần đưa Bảo Lộc đạt đô thị loại II trước năm 2025; tiến tới xây dựng Bảo Lộc trở thành đô thị sinh thái, thông minh trong tương lai.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã có nhiều ý kiến đóng góp với lãnh đạo thành phố Bảo Lộc. Theo đó, phần lớn các ý kiến đóng góp xoay quanh về công tác chuẩn bị triển khai dự án cao tốc Dầu Giây - Liên Khương (đoạn đi qua TP Bảo Lộc); các chiến lược việc phát triển ngành thương mai - dịch vụ và nhiệm vụ thu hút đầu tư vào các dự án trọng điểm trên địa bàn; công tác các quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự đô thị xây dựng; việc quản lý, xử lý tình trạng phân lô, bán nền trái phép; xử lý những tồn tại liên quan tình trạng chiếm dụng đất công, xây nhà trái pháp luật...

Các cơ quan báo chí phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc đã thẳng thắn tiếp thu những ý kiến đóng góp của các nhà báo, phóng viên đặt ra; đồng thời, giải đáp những thông tin mà báo chí quan tâm.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã gửi lời cảm ơn chân thành tới các cơ quan báo chí đã có những đóng góp thẳng thắn trên tinh thần xây dựng. Qua đó, sẽ giúp địa phương khắc phục những tồn tại, khó khăn; đồng thời, khai thác, phát huy những thế mạnh sẵn có để xây dựng địa phương ngày càng phát triển giàu đẹp với mục tiêu mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cũng mong muốn, các cơ quan thông tấn, báo chí luôn đồng hành để có những bài viết phản ánh kịp thời, khách quan nhằm tuyên truyền đậm nét tình hình kinh tế - xã hội giúp địa phương hoàn thành các mục tiêu chung đã để ra trong từng năm và cả nhiệm kỳ 2021 - 2026, tầm nhìn 2045.

KHÁNH PHÚC