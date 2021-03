Các địa phương Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

* Chiều 24/3, Huyện Đoàn Đạ Tẻh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021).

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 90 năm rèn luyện và trưởng thành. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, thật sự là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích của cách mạng.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các cấp, Đoàn Thanh niên huyện Đạ Tẻh đã triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng các tầng lớp nhân dân với hình ảnh những chiếc áo xanh không ngại hiểm nguy để giúp dân ứng phó với những cơn lũ dữ; hay ngay khi đại dịch Covid-19 bùng phát,; nhiều phần việc, công trình đã được các bạn trẻ hăng hái tham gia đảm nhận như: chăm sóc công trình công viên cây xanh của huyện, huy động mọi nguồn lực để xây dựng nhiều sân chơi cho em ở các xã, bóc biển quảng cáo, thay áo mới cho cột điện,…

Cùng với đó, các hoạt động của tổ chức Đoàn ngày càng được đổi mới với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: xây dựng các chi đoàn kiểu mẫu không có ma túy và tệ nạn xã hội; tham gia thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp bằng hình thức trực tuyến trên không gian mạng; tham gia tích cực các phong trào thể dục thể thao, gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện; luôn đi đầu trong các hoạt động tình nguyện, chăm lo giúp đỡ các đối tượng, gia đình chính sách, chăm lo cho các em thiếu niên nhi đồng; xây dựng nhiều mô hình hay trong phong trào thi đua dân vận khéo mang lại hiệu quả thiết thực; phát huy truyền thống hiếu học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ cho địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Huyện Đoàn đã đạt được, đồng thời đề nghị mỗi cán bộ, đoàn viên trên địa bàn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, khẳng định vai trò, trách nhiệm của thanh niên, quan tâm và tập trung nâng cao.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, đa dạng hóa các phương thức và thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh niên. Hoạt động của Đoàn cần gắn chặt với hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, để các phong trào hoạt động của đoàn đi vào thiết thực, hiệu quả. Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và hành động, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên. Thực sự coi công tác xây dựng Đoàn là một trong những nhiệm vụ qua trọng trong công tác xây dựng Đảng…

Với tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", phong trào của Đoàn cần đi sâu vào các mặt trận quan trọng như: Học tập, nghiên cứu khoa học; lao động, sản xuất kinh doanh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an toàn giao thông, an sinh xã hội. Các tổ chức Đoàn phải khơi dậy khát vọng khởi nghiệp và tổ chức các hoạt động giúp thanh niên khởi nghiệp thành công; khơi thông nguồn lực, trợ sức để thanh niên đi đầu làm kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, góp phần đưa huyện Đạ Tẻh đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

Tại Lễ kỷ niệm, Ban thường vụ Huyện Đoàn cũng đã trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn cho 2 đồng chí lãnh đạo của huyện Đạ Tẻh nhằm ghi nhận những đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Tặng quà tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo đoàn qua các thời kỳ; khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên giai đoạn 2017-2020; tuyên dương Thanh Niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao chứng nhận cho các chi đoàn đạt danh hiệu chi đoàn vững mạnh tiêu biểu. Trao giải các cuộc thi viết và ảnh, video do Ban Thường vụ Huyện đoàn phát động trong đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm hướng đến lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

* Chiều 24/3 tại Hội trường Huyện ủy, Huyện Đoàn Cát Tiên đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện Đoàn Cát Tiên Nguyễn Thị Hồng Anh, đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống yêu nước hào hùng, bất khuất của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các thế hệ đoàn viên thanh niên trong 90 năm qua.

Lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể huyện Cát Tiên tặng hoa chúc mừng Huyện Đoàn Cát Tiên nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

Trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Cát Tiên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các cấp bộ Đoàn huyện Cát Tiên đã tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức hoạt động, tạo sự hấp dẫn mới đối với thanh niên, thực sự trở thành người bạn đồng hành thân thiết của thanh niên. Các hoạt động của Đoàn đã hướng vào xây dựng lớp thanh niên trong thời kỳ mới; quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, định hướng tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên; giáo dục thanh niên sống có lý tưởng, hoài bão để trở thành những người công dân tốt, có ích cho xã hội, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới của quê hương.

Nhiều phong trào hành động cách mạng huyện Đoàn Cát Tiên được phát động, như: Phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”... đã có sức lan tỏa, tác động lớn đến nhận thức của thanh niên, khơi dậy tiềm năng, khát vọng, sức sáng tạo của thanh niên.

Tặng quà tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo đoàn huyện Cát Tiên qua các thời kỳ.

Hình ảnh đoàn viên, thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện giúp Nhân dân gặt lúa, dựng nhà ở, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai; xung kích tham gia bảo đảm an ninh trật tự, hiến máu cứu người... đã và đang để lại những ấn tượng tốt đẹp trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khắc Bình, Bí thư Huyện ủy Cát Tiên nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà các cấp bộ Đoàn, các thế hệ đoàn viên, thanh niên trong huyện đã đạt được trong những năm qua.

Năm 2021, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng không ít thách thức khó khăn. Trong khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân huyện Cát Tiên đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập huyện (01/01/1987 - 01/01/2022), đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, xác định rõ vai trò xung kích của Đoàn trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đảng và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp bộ đoàn.

Biểu dương các gương Bí thư Chi đoàn có thành tích xuất sắc; các chi đoàn mạnh cấp huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2021

Chủ động, tích cực đăng ký, tham gia đảm nhận thực hiện những công trình thanh niên hướng vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết những vấn đề cấp thiết về môi trường, giao thông, an ninh trật tự, cải cách thủ tục hành chính, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương.

Trước mắt, các cơ sở Đoàn cần tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Cũng trong dịp này, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Cát Tiên đã biểu dương các gương Bí thư Chi đoàn có thành tích xuất sắc; các Chi đoàn mạnh cấp huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2021.