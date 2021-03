Công an tỉnh tuyên dương những điển hình trong phong trào Đoàn

(LĐ online) - Ngày 18/3, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và gặp mặt cựu cán bộ đoàn các thời kỳ.

Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Trần Thị Chúc Quỳnh trao kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho 2 cá nhân

Bên cạnh việc cùng ôn lại truyền thống 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đoàn viên, thanh niên cũng được nghe những câu chuyện của những người đi trước, kỷ niệm của một thời vượt qua nhiều khó khăn cũng như những mô hình, cách làm hay của các chi Đoàn cơ sở trực thuộc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh. Đồng thời, nhấn mạnh thế hệ trẻ cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn Thanh niên, xây dựng hình mẫu người cán bộ, đoàn viên Công an tỉnh bản lĩnh, nhân văn vì Nhân dân phục vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua của tuổi trẻ Công an Nhân dân, nhất là những công trình, phần việc góp phần giải quyết những khâu yếu, việc khó, những nhiệm vụ cần đến sức trẻ của đoàn viên thanh niên.

Trao bằng khen và kỷ niệm chương cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Đoàn

Mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên phải ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức, kỹ năng để ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trong tình hình mới. Bên cạnh đó, cần phát huy tinh thần xung kích vì cộng đồng, phối hợp có hiệu quả với các tổ chức Đoàn ngoài lực lượng để phát huy vai trò của thanh niên nói chung trong giữ gìn an ninh, trật tự.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã trao kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho 2 cá nhân đã có đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn. Công an tỉnh cũng trao bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào Đoàn.

HỒNG THẮM