Di Linh tuyên dương thanh niên làm theo lời Bác

(LĐ online) - Ngày 25/3, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Di Linh tổ chức kễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); gặp mặt cán bộ Đoàn các thời kỳ; tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2021.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư huyện ủy Di Linh trao tặng bằng khen của Trung ương Đoàn cho tập thể và cá nhân

Đến dự có đồng chí Phan Văn Sang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng; Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện Ủy Di Linh cùng các đồng chí nguyên là Bí thư Huyện Đoàn Di Linh qua các thời kỳ.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 90 năm rèn luyện và trưởng thành. Sau ngày giải phóng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Di Linh đã từng bước được củng cố, phát triển và có những đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương. Đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Di Linh phát triển thành 41 cơ sở Đoàn trực thuộc với 5.754 đoàn viên tập trung tại khối trường học, địa bàn dân cư, hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Huyện Đoàn Di Linh

Cùng với phong trào thanh niên cả nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Di Linh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đất nước, nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tiêu biểu với phong trào là các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động các nguồn lực xã hội cùng với Nhân dân thực hiện các công trình thắp sáng đường quê, xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn và nhiều mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên như tái canh cà phê, xen canh, chăn nuôi gia súc, gia cầm… đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, các mô hình khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội; cổng trường an toàn giao thông; các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường được duy trì hiệu quả…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh đã biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên huyện Di Linh trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đề nghị tổ chức đoàn các cấp cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mỗi thanh niên xác định rõ lý tưởng sống đẹp để từ đó nỗ lực, cố gắng, vươn lên học tập, lao động và công tác, sống xứng đáng với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Đồng chí Phan Văn Sang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng trao tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí cán bộ Đoàn và nguyên là cán bộ Đoàn tiêu biểu

Nhân dịp này, các đồng chí cán bộ Đoàn và nguyên là cán bộ Đoàn tiêu biểu đã được trao tặng kỷ niệm chương của Trung ương Đoàn Vì thế hệ trẻ; trao tặng bằng khen của Trung ương Đoàn cho tập thể và cá nhân; tuyên dương 13 cá nhân và tập thể thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Bên cạnh đó, UBND huyện Di Linh đã tặng giấy khen cho 12 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2020; trao giải cuộc thi video “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và trao tặng sân chơi cho thiếu nhi và nhà nhân ái.

NDONG BRỪM