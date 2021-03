Giáo hội Phật giáo thành phố Đà Lạt 5 năm với nhiều thành tựu

(LĐ online) - Ngày 22/3, Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam thành phố Đà Lạt chính thức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026, đại hội điểm của GHPG Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. GHPG Đà Lạt được đánh giá cao về những hoạt động hài hòa giữa đạo và đời với nhiều thành tích.

Trao học bổng cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn

Ghi nhận từ xã hội

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Lạt, Trưởng Ban Dân vận, kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Lạt, ông Nguyễn Quang Hải đánh giá khái quát: “Ban Trị sự GHPG Đà Lạt luôn có mối quan hệ gần gũi với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể của địa phương nên những năm qua, Giáo hội đã đồng hành với thành phố trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Chúng tôi đánh giá rất cao công tác vận động bà con Phật tử tham gia các phong trào, hoạt động của thành phố tổ chức. Mặt khác, đối với vấn đề an sinh xã hội, Phật giáo tham gia công tác giảm nghèo rất tốt. Giáo hội cũng vận động mọi người tham gia các phong trào địa phương do thành phố phát động như n toàn giao thông, thành phố xanh - sạch - đẹp, “Quỹ vì người nghèo”… Mong thời gian tới, Giáo hội tiếp tục phát huy những hoạt động hết sức có ý nghĩa này.

Ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng cũng nhận xét: Trong những năm qua, Giáo hội Phật giáo tỉnh cũng như GHPG Đà Lạt đồng hành với Hội Chữ thập đỏ chương trình nhân đạo từ thiện. Nổi bật nhất là trong năm đại hội Vesak, GHPG Đà Lạt đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai mua hơn 240 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn ở Lạc Dương và Đà Lạt. Ngoài ra, chương trình hiến máu tình nguyện, các vị Tăng, Ni, Phật tử trên địa bàn thành phố đã tham gia nhiệt tình đồng hành với Hội Chữ thập đỏ. Hoạt động cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung, Ni sư phối hợp rất tích cực. Các Ni sư cùng một số Phật tử có điều kiện của GHPG Đà Lạt hàng tháng hỗ trợ khoảng 100 địa chỉ nhân đạo bằng tiền mặt. Đây là những trường hợp khó khăn, được hỗ trợ mang tính bền vững lâu dài để họ vực dậy vươn lên. Tôi cũng mong thời gian sắp tới, GHPG các cấp phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Hội Chữ thập đỏ để triển khai các hoạt động từ thiện.

Nghi lễ Phật thành đạo

Những đúc kết trong Giáo hội

Ban Trị sự GHPG Đà Lạt cho biết, đến đầu năm 2021, trên thành phố Đà Lạt có 60 cơ sở Phật giáo; bao gồm 2 thiền viện, 44 chùa, 7 tịnh xá, 2 niệm Phật đường và 5 tịnh thất. Tổng số Tăng, Ni (không tính Tăng, Ni sinh đến trú học) có 714 vị (262 chư Tăng, 452 chư Ni); có 11 Hòa thượng, 6 Thượng tọa, 13 Ni trưởng và 11 Ni sư.

Trong 5 năm hoạt động, từ 2016-2020, GHPG Đà Lạt đạt nhiều thành tựu ở nhiều lĩnh vực: Từ tăng sự, giáo dục, hoàng pháp đến hoạt động lễ nghi, công tác an sinh xã hội… Dẫn ra một vài con số để chứng minh: Ký chuyển 220 hồ sơ chứng nhận Tăng, Ni, sổ hạ; xác nhận 242 hồ sơ thọ giới; xác nhận hồ sơ và hỗ trợ kinh phí, nơi lưu trú để 127 Tăng, Ni sinh tham gia các khóa học; trao 50 suất học bổng cho học sinh, sinh viên với tổng số tiền 75 triệu đồng; tổ chức 9 kỳ thi Phật pháp cho 4.500 Phật tử tham gia và mở các khóa tu cho thanh, thiếu niên tại chùa Vạn Đức; tổ chức khóa tu Bát quan trai, giảng dạy Phật pháp với hàng ngàn lượt Phật tử đến từ các gia đình Phật tử, Đạo tràng, Câu lạc bộ…

Với hoạt động lễ nghi, Ban Trị sự và GHPG Đà Lạt phối hợp với các ban, ngành của tỉnh, thành phố Đà Lạt tổ chức thành công và đạt nhiều ý nghĩa nhân văn như: Đại lễ Vesak 2019; lễ thắp sáng hoa sen trên hồ Xuân Hương; lễ tắm Phật tại khuôn viên Thủy tạ; diễu hành xe hoa đường phố; Đại lễ cầu siêu tai nạn giao thông… Góp phần xây dựng thành phố Đà Lạt văn minh, thân thiện và xanh-sạch-đẹp, GHPG Đà Lạt thường xuyên hưởng ứng tích cực và hiệu quả các hoạt động của chính quyền các cấp và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề ra. Phát huy tinh thần “lòng từ bi” của đạo Phật, trong 5 năm qua, công tác an sinh xã hội, hoạt động từ thiện… luôn nổi bật của hoạt động GHPG Đà Lạt.

Những việc làm cụ thể như phát triển “Quỹ vì người nghèo” của Mặt trận; xây nhà tình thương; tham gia phòng, chống dịch Covid-19; cứu trợ đồng bào bị thiên tai; hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng chất độc da cam; trao quà dịp Tết Nguyên đán, mua thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn… Tổng giá trị ước tính trên 54,4 tỷ đồng.

Những tự viện tiêu biểu trong các hoạt động này như Thiền viện Vạn Hạnh, Chùa Linh Phước, Tổ đình Linh Quang, Chùa Vương Xá, Ni viện Tuệ Quang, Chùa Vạn Đức… Đó còn là khám, chữa bệnh miễn phí cho hàng ngàn lượt bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Tuệ Tĩnh đường Linh Quang và Phòng khám từ thiện Mai Anh Đào; hiến trên 300 đơn vị máu nhân đạo từ Tăng, Ni, Phật tử của Thiền viện Trúc Lâm, Tổ đình Linh Quang, Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng…

Hoạt động của Giáo hội thấm nhuần lời Đức Phật dạy về phẩm chất trí huệ và từ bi, không chỉ là sự giác ngộ trong những người con Phật mà đã lan tỏa đến nhiều cộng đồng trong xã hội. Đặc biệt là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Phật tử tích cực đồng hành trong công tác từ thiện với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng… Được các cấp chính quyền và Giáo hội tỉnh tạo điều kiện thuận lợi, 5 năm qua, GHPG Đà Lạt đã và đang xây dựng, trùng tu, sửa chữa các tự viện với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng.

Diễu hành xe hoa đường phố nhân đại lễ Phật đản

Kỳ vọng của nhiệm kỳ mới

Ni trưởng Thích Nữ Như Tịnh - Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Lâm Đồng nhận xét: “Tôi rất nhất trí và đồng tình với những hoạt động của Ban Trị sự GHPG thành phố Đà Lạt trong 5 năm qua. Công tác Giáo hội làm rất tốt, cũng như mọi hoạt động xã hội, giữa đạo và đời rất hài hòa. Ví dụ về đạo, rất chu toàn về những khóa lễ và với đời, tham gia nhiệt tình các hoạt động của chính quyền, hết lòng giúp đỡ rất nhiều vật chất, tinh thần đối với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống”.

Trước thềm đại hội nhiệm kỳ mới, ngày 18/3, Đại đức Thích Vạn Trí - Trưởng Ban Trị sự GHPG Đà Lạt, Phó Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng, hoan hỉ chia sẻ với chúng tôi: “Những thành quả đạt được như trên là nhờ sự hộ trì của Tam Bảo, sự phát tâm của thập phương bá tánh, minh chứng cho sự phát triển vững mạnh của Phật giáo thành phố Đà Lạt. Ban Trị sự tin tưởng vào sự đoàn kết nhất trí của toàn thể Tăng, Ni, Phật tử trong thành phố Đà Lạt, cùng sự giúp đỡ chân tình của Đảng và nhà nước, các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể sẽ giúp cho Ban Trị sự hoàn thành trách nhiệm của mình trong nhiệm kỳ mới 2021-2026, với phương hướng hoạt động theo tinh thần “Đoàn kết - Hòa hợp - Trưởng dưỡng đạo tâm, Trang nghiêm Giáo hội”.

MINH ĐẠO