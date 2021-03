KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2021)

Tròn 90 mùa xuân xây dựng và trưởng thành, những hy sinh, cống hiến to lớn của lớp lớp thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Lâm Đồng nói riêng đã vun đắp nên truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), phóng viên Báo Lâm Đồng phỏng vấn chị Trần Thị Chúc Quỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của tuổi trẻ tỉnh nhà, cũng như những kết quả đã đạt được trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Trần Thị Chúc Quỳnh

Thanh niên sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng

PV: Xin chị cho biết những phần việc thiết thực mà đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tỉnh Lâm Đồng đã mang lại cho cộng đồng trong năm qua?

Chị Trần Thị Chúc Quỳnh: Hiện, toàn tỉnh có trên 260.910 thanh niên, với 43 dân tộc khác nhau. Năm 2020, với chủ đề “Tuổi trẻ Lâm Đồng tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tiếp tục được khơi dậy và phát huy, thể hiện rõ trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Cụ thể, phong trào “Thanh niên tình nguyện” đã được các cấp bộ Đoàn - Hội trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong năm, ĐVTN đã hiến 78.280 đơn vị máu; tổ chức hơn 880 đợt công tác xã hội; tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 600 người dân nghèo với tổng trị giá gần 700 triệu đồng,...

Đặc biệt, trước tình hình mưa, bão khiến các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề vào cuối năm 2020, chương trình “San sẻ yêu thương cùng miền Trung” được Tỉnh Đoàn phát động đã nhận được hơn 1 tỷ đồng, cùng hơn 80 tấn quần, áo cũ, nhu yếu phẩm cần thiết, kịp thời san sẻ cùng bà con nhân dân các tỉnh miền Trung.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 đã thu hút 66 đội hình hoạt động và 2.781 thanh niên tình nguyện tham gia. Ngoài ra, còn có 142 đội hình hoạt động tại chỗ, với 2.840 tình nguyện viên. Bên cạnh đó, ĐVTN các địa phương còn thực hiện nhiều công trình thanh niên thiết thực như “Nhà vệ sinh cho em”, “Sân chơi cho em”, bàn giao “Vườn cây sinh kế” tại Trại giam Đại Bình với tổng số tiền 150 triệu đồng, triển khai nhiều mô hình chống rác thải nhựa,...

Đối với các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp, vận động, triển khai tu sửa, xây mới 74 nhà nhân ái; tổ chức 48 lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi. Ngoài ra, còn tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản, vấn nạn tảo hôn, phòng, chống tệ nạn xã hội,... tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số;...

PV: Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp từ đầu năm 2020 đến nay, ĐVTN tỉnh Lâm Đồng đã chung tay cùng các cấp, các ngành thực hiện nhiều hoạt động thiết thực để phòng, chống dịch. Chị có thể cho biết cụ thể hơn về điều này?

Chị Trần Thị Chúc Quỳnh: Ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thành lập đội hình thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia hỗ trợ hoạt động tại các cơ sở cách ly. Đồng thời, lập đội hình thanh niên tình nguyện tại các huyện có chốt kiểm soát dịch tham gia trực chốt; hỗ trợ kinh phí đảm bảo sức khỏe cho các đội hình thanh niên tình nguyện (trang bị nón tai bèo, kính chống giọt bắn, khẩu trang y tế, nước uống...), thăm hỏi, tặng quà cho các đội hình thanh niên tình nguyện trực chiến tại các chốt.

Ngoài ra, các cơ sở đoàn đã triển khai các mô hình sáng tạo phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 như: điểm rửa tay sát khuẩn, làm mũ chống giọt bắn, may khẩu trang y tế, pha chế dung dịch sát khuẩn theo công thức tiêu chuẩn WHO, lắp đặt pano tuyên truyền, tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương - chung tay vượt qua đại dịch”,... Đồng thời, tổ chức các hoạt động vận động quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền cho người dân cài đặt ứng dụng Bluezoon; tiếp tục vận động, phối hợp tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho các huyện, thành đoàn và các đơn vị tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch...

Tính đến nay, toàn tỉnh đã trao 21.580 suất quà, tổ chức 19 bữa cơm miễn phí, phát 97 tấn gạo, 13.420 ly sữa, tặng hơn 110.000 khẩu trang y tế và khẩu trang vải kháng khuẩn, 18.790 chai nước sát khuẩn, 7.250 bánh xà phòng, thăm, tặng quà tới 1.070 công nhân, hỗ trợ 478 thiết bị hỗ trợ học trực tuyến và nhiều nhu yếu phẩm cho ĐVTN, học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng.

Tuổi trẻ Lâm Đồng tham gia Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Duy Danh

Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

PV: Điểm nhấn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tháng 3 hàng năm là Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động có ý nghĩa. Vậy Tháng Thanh niên của tuổi trẻ Lâm Đồng trong thời gian qua đã có những dấu ấn gì nổi bật, thưa chị?

Chị Trần Thị Chúc Quỳnh: Năm 2020, tuy bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, không tổ chức được các hoạt động tập trung đông người nhưng nhìn chung, các hoạt động trong Tháng Thanh niên tại Lâm Đồng được diễn ra rộng khắp với quy mô nhỏ, gọn. Tuy vậy, vẫn tạo hiệu ứng sâu rộng, lan tỏa trong các cấp bộ Đoàn, được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành, địa phương và Nhân dân đánh giá cao.

Các hoạt động trong lĩnh vực tuyên truyền được các cấp bộ Đoàn chủ động, linh hoạt triển khai, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ 4.0; các công trình, phần việc được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có tính sáng tạo, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà. Nhiều hoạt động được triển khai, đặc biệt tập trung đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tháng Thanh niên năm 2020, toàn tỉnh đã triển khai được 569 công trình, phần việc thanh niên các cấp, với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng, góp phần vào quá trình xây dựng nông thôn mới, giữ an toàn giao thông, trật tự đô thị. Đồng thời, duy trì các tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; trồng cây xanh tại các tuyến đường, tạo cảnh quan đô thị,... Tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn: triển khai xây dựng nhà nhân ái; lắp đặt mới 7 điểm “Sân chơi cho em” trị giá 120 triệu đồng, tạo môi trường cho thanh thiếu nhi rèn luyện sức khỏe, vui chơi an toàn, lành mạnh,...

Tháng Thanh niên năm 2021 với chủ đề: Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các hoạt động sẽ được triển khai sâu rộng từ cơ sở, có tính hành động cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, bám sát trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, đồng thời phù hợp với chương trình hoạt động và nhu cầu của địa phương. Các hoạt động được tổ chức đảm bảo an toàn, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, các đoàn cơ sở tiếp tục tổ chức hoạt động phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên, đặc biệt là các hoạt động bảo vệ môi trường như: Trồng cây xanh, tạo mảng xanh, làm đẹp cảnh quan, chống rác thải nhựa, bảo vệ nguồn nước sạch, phân loại rác thải tại nguồn; tổ chức đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” tại các xã, phường, thị trấn. Đồng thời, tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); vận động, hỗ trợ thanh niên tham gia chương trình OCOP,...

Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao công trình thanh niên “Sân chơi cho em” cho Trường Tiểu học Đưng K’Nớ huyện Lạc Dương. Ảnh: Duy Danh

PV: Với chủ đề năm 2021: “Thanh niên Lâm Đồng khởi nghiệp, lập nghiệp; chung sức trẻ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp”, xin chị cho biết, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã đề ra những mục tiêu cụ thể gì?

Chị Trần Thị Chúc Quỳnh: Nhiệm vụ trọng tâm của các cấp bộ Đoàn trong năm 2021 là tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, gắn với việc triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp tiếp tục được thúc đẩy; tập trung tìm kiếm, hỗ trợ, phát triển, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, bền vững, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo của thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp.

Ngoài ra, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, tăng tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú. Tiếp tục củng cố tổ chức Đoàn, chất lượng đoàn viên, cán bộ đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; chuẩn bị công tác tổ chức đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Trong năm 2021, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng phấn đấu xây dựng được 30 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn; hỗ trợ, giúp đỡ 5.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; vận động ĐVTN đề xuất 12.000 ý tưởng, sáng kiến; trồng mới ít nhất 150.000 cây xanh; khai thác thêm 50 tỷ đồng từ các nguồn vốn hỗ trợ cho thanh niên vay phát triển kinh tế, học tập; hỗ trợ 10 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho 40.000 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 8.000 thanh niên, trong đó ít nhất có 5.000 thanh niên có việc làm ổn định.

Cùng đó, xây dựng mới ít nhất 40 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn; kết nạp 15.000 đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên tăng ít nhất 2%; giới thiệu 3.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu ít nhất 1.400 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú; phấn đấu xây dựng và thành lập mới ít nhất 3 chi đoàn, chi hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

PV: Trân trọng cảm ơn chị về cuộc trao đổi này!

VIỆT QUỲNH (thực hiện)