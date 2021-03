Làm hết việc, không hết giờ

(LĐ online) - Xác định tầm quan trọng của việc cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, công an các địa phương đã tăng cường lực lượng, không kể ngày đêm tiếp nhận thông tin, đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD với phương châm: Làm hết người, hết việc chứ không hết giờ.

Người dân xã Đạ Lây chờ làm CCCD tại nhà văn hóa xã

Xuống từng địa phương phục vụ người dân

Công an huyện Đạ Tẻh đặt mục tiêu đến ngày 18/5 sẽ hoàn thành xong việc tiếp nhận hồ sơ, cấp CCCD gắn chíp điện tử cho người dân trên địa bàn. Để hoàn thành kế hoạch, cùng với việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở, Công an huyện Đạ Tẻh đã thành lập tổ lưu động xuống từng địa phương làm việc cả ngày, kể cả ngày nghỉ cuối tuần để phục vụ người dân.

Trong 2 ngày 22-23/3, tại nhà văn hóa xã Mỹ Đức, Công an huyện Đạ Tẻh triển khai việc thu thập thông tin cá nhân để cấp thẻ CCCD cho người dân tại xã. Có mặt tại địa bàn, trong ngày làm việc đầu tiên của tuần, ngay từ lúc chỉ mới hơn 6 giờ 30 sáng đã có rất đông người dân địa phương đến để làm CCCD. Ngay lập tức, các cán bộ Đội Quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an huyện Đạ Tẻh đã bắt tay ngay vào công việc.

Việc lấy thông tin cá nhân gồm các bước: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin, nhận dạng, lăn tay, chụp ảnh, trung bình mỗi người chỉ mất khoảng 5 phút. Người dân hầu hết đều rất hài lòng trước thái độ phục vụ tận tình của lực lượng công an.

Chị Nguyễn Thị Thủy, xã Mỹ Đức chia sẻ: Lúc tôi đến nhà văn hóa xã thì đã hơn 11 giờ đêm, thời điểm này vẫn còn rất đông bà con chờ để đến lượt làm thủ tục. Bên trong, các cán bộ Công an huyện, xã nhà vẫn đang rất tích cực làm CCCD cho bà con. Không những thế, các anh, chị còn rất tận tình, họ còn nói sẽ tiến hành làm hết, lúc nào hết người mới thôi, dù khuya vẫn làm. Điều này khiến tôi vô cùng thương mến các chiến sĩ.

Thiếu tá Đinh Thị Ngọc Huyền, Đội trưởng Đội quản lý hành chính Công an huyện Đạ Tẻh cho biết: Nhận thức được vai trò của dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD gắn chíp điện tử của Bộ Công an trong lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, ngay sau khi nhận được máy để cấp CCCD, Công an huyện đã huy động tối đa lực lượng bắt tay ngay vào công việc, với tinh thần “làm hết việc, không hết giờ” kịp thời phục vụ cho người dân.

Hiện, Công an huyện Đạ Tẻh được cấp 2 máy phục vụ cho việc cấp CCCD. Để đảm bảo tiến độ cấp căn cước cho người dân, Công an huyện đã bố trí thời gian làm việc liên tục 7 ngày trong tuần, bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 22 giờ với hai tổ; trong đó, 1 tổ làm tại Công an huyện và một tổ làm lưu động tại các xã. Trung bình mỗi ngày, Công an huyện Đạ Tẻh triển khai việc thu thập thông tin cá nhân để cấp thẻ CCCD cho hơn 600 người dân.

Ngoài ra, để việc cấp CCCD có gắn chíp điện tử nhanh chóng, thuận lợi cho người dân, Công an huyện Đạ Tẻh tích cực phối hợp với UBND các xã, thị trấn, ban tự quản các thôn, buôn trên địa bàn đi “từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng phiếu thông tin dân cư”; đồng thời, tận tình tuyên truyền, thông báo chính xác thời gian, địa điểm qua loa phát thanh đến từng người dân, từng gia đình để người dân bố trí thời gian, sắp xếp công việc, mang theo những giấy tờ cần thiết để làm thủ tục cấp CCCD được thuận tiện, tránh phải chờ đợi lâu.

Công an xã Đạ Rsal hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp CCCD

Xuyên đêm cấp CCCD

Tại huyện Đam Rông, Đại úy Lê Xuân Thiện - Đội trưởng Đội quản lý hành chính, Công an huyện Đam Rông cho hay, công tác cấp CCCD được bắt đầu triển khai từ ngày 27/2 tại trụ sở Công an huyện. Tuy nhiên, nhận thấy địa bàn dân cư chia cắt, đi lại khó khăn nên đã thành lập 2 tổ cấp CCCD lưu động để tránh tình trạng bà con phải đi để làm CCCD.

Trước đó, công tác tuyên truyền được đơn vị đặc biệt chú trọng để người dân hiểu rõ mức độ quan trọng của việc cấp CCCD lần này. Công an huyện cùng với hệ thống chính quyền các xã tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên mạng xã hội, trên loa truyền thanh của xã, trên loa lưu động khắp các hang cùng ngõ hẻm, đi từng ngõ, gõ từng nhà…

“Với phương châm làm hết người, hết việc chứ không hết giờ nên tất cả các lực lượng tập trung cao độ. Ban đầu, chúng tôi tiến hành chia lịch cấp theo từng thôn, tuy nhiên, tâm lý bà con muốn làm nhanh nên Công an huyện cũng buộc phải thay đổi lịch để đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Có ngày phải đến 4 giờ 30 phút sáng mới tiến hành tổng hợp hồ sơ để bàn giao ca rồi lại bắt đầu ngày làm việc tiếp theo từ lúc 5 giờ” - Thiếu tá Thái Doãn Hợp - Trưởng Công an xã Đạ Rsal cho hay. Sau nhiều ngày làm việc khẩn trương, việc thu thập dữ liệu CCCD trên địa bàn xã Đạ Rsal cơ bản đã hoàn thành.

Tranh thủ ngày đêm, lực lượng công an nỗ lực để phục vụ người dân.

Theo Đại úy Lê Xuân Thiện, với đặc thù địa bàn có trên 70% là người DTTS nên quá trình tiếp nhận thông tin để cấp CCCD tại Đam Rông còn gặp nhiều khó khăn như: Trình độ nhận thức của bà con còn nhiều hạn chế nên quá trình hướng dẫn khai báo dữ liệu còn khó khăn, chậm hơn so với những địa phương khác. Rất nhiều trường hợp bà con không biết chữ buộc phải huy động cán bộ, chiến sĩ là người DTTS để phối hợp với cán bộ Đội Quản lý hành chính để giúp đỡ từng trường hợp. Thêm vào đó, nhiều người là lao động, làm những công việc chân tay nặng nhọc khiến vân tay bị mờ nên máy không nhận…

“Dẫu vậy, chúng tôi cũng cố gắng hoàn thành, không để gây phiền hà cho Nhân dân. Cao điểm có ngày tiếp nhận tới 750 hồ sơ, đạt 150% chỉ tiêu Công an tỉnh giao và 250% chỉ tiêu của Bộ Công an. Đến thời điểm hiện tại, đã hoàn thành 6.200/37.000 CCCD cho người đủ 14 tuổi trở lên. Dự kiến đến ngày 16/5 sẽ cấp toàn bộ CCCD trên địa bàn. Đồng thời, trong quá trình triển khai thì vẫn hướng dẫn người dân đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch theo quy định” - Đại úy Lê Xuân Thiện thông tin thêm.

HOÀNG SA - HỒNG THẮM