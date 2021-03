Quân - dân chung sức xây dựng nông thôn mới

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đam Rông còn tích cực góp sức cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy tình đoàn kết quân dân.

Các cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Đam Rông hăng hái tham gia các hoạt động giúp người dân nạo vét kênh mương

Thượng tá Cao Xuân Dưỡng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đam Rông cho biết: Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ chính trị của Quân đội nói chung và lực lượng vũ trang (LLVT) huyện nói riêng. Để phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng NTM được phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Đam Rông đã hướng dẫn Ban CHQS các xã phối hợp với Công an tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi tiêu chí về quốc phòng, an ninh. Đồng thời, tổ chức tốt việc quán triệt bộ tiêu chí NTM, làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân nhận thức sâu sắc tinh thần chung sức xây dựng NTM.

Theo đó, phong trào thi đua “LLVT huyện chung sức xây dựng NTM” cũng được Ban CHQS huyện phát động, mỗi đơn vị xác định tham gia một đến hai nội dung trọng điểm để xây dựng NTM ở cơ sở. Ban CHQS huyện cũng đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình, báo cáo khảo sát địa bàn xây dựng NTM, trọng điểm là xã Rô Men và Liêng Srônh.

Để cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện xác định và hưởng ứng phong trào thi đua một cách sôi nổi, Ban CHQS huyện tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động. Ngoài việc kết hợp lồng ghép phong trào trong quá trình huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, thực hiện công tác dân vận, đơn vị cũng phối hợp với Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện, các ban, ngành, đoàn thể chính trị, xã hội của địa phương tuyên truyền đến Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào.

Nhờ đó, phong trào đã thu hút được nhiều đơn vị, tập thể, cá nhân tham gia, trở thành một trong những phong trào thi đua lớn của địa phương. Nổi bật với các chương trình, hoạt động như xây nhà tình nghĩa, thực hiện các công trình thắp sáng đường quê, sân bê tông, làm cầu đường…

Những hoạt động này được Ban CHQS huyện Đam Rông xây dựng kế hoạch, ra quân thực hiện hằng năm.

Trong 10 năm qua, Ban CHQS huyện đã tham gia hơn 6.000 ngày công với trên 16.300 m đường liên thôn được làm mới, tu sửa, phát quang đường liên thôn gần 11.900 m, nạo vét kênh mương 12 km.

Từ nguồn kinh phí vận động, Ban CHQS huyện còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, xây dựng 1 lớp mẫu giáo trị giá 300 triệu đồng, đào 2 giếng nước trị giá 30 triệu đồng; phối hợp với Bệnh viện Quân dân Miền Đông, Quân khu 7 trang bị cho Trạm Y tế xã Đạ Tông một số trang thiết bị y tế và hỗ trợ thuốc trị bệnh với số tiền hơn 45 triệu đồng; khám bệnh, cấp thuốc cho 400 lượt người...

Ngoài ra, Ban CHQS huyện còn phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn huyện tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hỗ trợ người dân thực hiện các mô hình phát triển kinh tế như mô hình nuôi heo nái, trồng cây mắc ca xen cây cà phê ở xã Phi Liêng, Đạ K’Nàng, mô hình trồng lúa nước theo cánh đồng mẫu tại Đạ M’Rông… Đồng thời, phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho người dân.

Song song với đó, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đảm bảo củng cố xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh, địa bàn an toàn; đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

“Thời gian tới, Ban CHQS huyện Đam Rông sẽ tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm về số lượng, chất lượng. Ngoài ra, đơn vị cũng chủ động phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy xây dựng kế hoạch và làm dân vận tại xã Liêng Srônh… Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện và Nhân dân địa phương nội dung, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM”, Thượng tá Cao Xuân Dưỡng cho biết thêm.

Có thể nói, những hoạt động, việc làm ý nghĩa của cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới ở Đam Rông, giúp đời sống người dân được nâng lên mà tình đoàn kết quân - dân cũng được thắt chặt, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội trên địa bàn, nâng cao ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, qua đó phát huy sức mạnh của toàn dân tộc để bảo vệ Tổ quốc.

NHẬT QUỲNH