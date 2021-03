Thắm đượm tình quân - dân

Giữa cái lạnh của tiết trời Tây Nguyên, những gia đình được Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng - Quân khu 7 hỗ trợ xây dựng nhà mới lại cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng hơn bởi ước mơ có được một căn nhà che mưa, che nắng nay đã thành hiện thực. Những món quà thấm đẫm tình nghĩa quân - dân ấy đã tiếp thêm động lực cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng bàn giao nhà cho bà con xã Đinh Trang Thượng

Tiếp chúng tôi trong căn nhà được Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng đầu tư xây tặng và đưa vào sử dụng hồi tháng 11/2020, chị Ka Duyên, người Mạ ở Thôn 2, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh không khỏi xúc động. Chị tâm sự nhà chị thuộc diện hộ nghèo, gia đình chỉ có 5 sào cà phê canh tác nhưng năng suất kém do cà phê đã già cỗi. Vụ cà phê vừa qua, gia đình chị chỉ thu được khoảng 1 tấn cà phê nhân nhưng sau khi trừ các chi phí thì chẳng còn được bao nhiêu. Do đó, ngoài làm cà phê, vợ chồng chị Duyên phải đi làm thuê để kiếm sống, nuôi con, chăm lo cho con cái ăn học. Chị Ka Duyên bày tỏ: “Mặc dù căn nhà cũ của gia đình đã dột nát nhưng do không có điều kiện nên vẫn chưa thể sửa chữa hoặc xây mới. Được Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng xây dựng cho căn nhà trị giá 80 triệu đồng với diện tích sử dụng khoảng 45 m2 và được UBND huyện Di Linh hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng trang bị các đồ dùng sinh hoạt trong nhà thì gia đình tôi mừng lắm. tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, gia đình tôi được đón một cái Tết vui vẻ và ấm cúng nhất từ trước tới nay, bởi được ở trong căn nhà mới và chào đón thêm một thành viên mới của gia đình nên niềm vui ấy được nhân lên gấp bội”.

Tương tự gia đình chị Ka Duyên, gia đình anh K’Bêr ở Thôn 5, xã Đinh Trang Thượng có hoàn cảnh rất khó khăn, căn nhà cũ của gia đình anh chỉ vỏn vẹn khoảng 30 m2, nhà lụp xụp, nền đất, do đó vào mùa mưa, gia đình rất vất vả do bị dột và nền nhớp nháp bùn đất. Anh chị được Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng căn nhà có diện tích 42 m2 gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ. Ngoài ra, được UBND huyện Di Linh hỗ trợ 20 triệu đồng để mua bàn ghế, giường ngủ, tủ, bếp gas và tivi nên gia đình anh K’Bêr rất phấn khởi và biết ơn.

Không chỉ ở huyện Di Linh, tại huyện Đam Rông như hộ ông Ngô Văn An, bà Lâm Thị Lĩnh ở xã Phi Liêng… cũng có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bà Lâm Thị Lĩnh hiện đã 74 tuổi, từ năm 1993, bà Lĩnh từ tỉnh Lạng Sơn vào Đam Rông lập nghiệp, sinh sống. Nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên đến nay bà Lĩnh và cháu trai vẫn sống trong căn nhà đã cũ kỹ, xập xệ. Nhận được sự quan tâm của Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng hỗ trợ gia đình bà xây dựng căn nhà mới, nên gia đình bà Lĩnh không còn sống trong cảnh mưa dột, gió lùa. “Tôi quá mừng vui, quá hạnh phúc và hiện cứ như đang nằm mơ vậy. Giờ đã có nhà tốt rồi, có đứa cháu ở cùng và có chỗ ngủ đủ ấm rồi, tôi không còn gì lo lắng nữa”, bà Lâm Thị Lĩnh phấn khởi.

Còn ông Ngô Văn An xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi nhiều năm sống trong căn nhà chật chội, dột nát nên rất vất vả. Có căn nhà mới, gia đình chúng tôi rất biết ơn Đoàn Kinh tế Quốc phòng đã quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ xây dựng nhà ở. Chúng tôi sẽ cố gắng lao động sản xuất hơn nữa để sớm thoát khỏi hoàn cảnh nghèo khó”.

Được biết, trong năm 2020, Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng đã hỗ trợ xây dựng 16 căn nhà “Tình nghĩa Quân dân” cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn Khu Kinh tế Bắc Lâm Đồng. Trong đó, huyện Đam Rông được phân bổ 11 căn nhà, huyện Lâm Hà 3 căn và xã Đinh Trang Thượng (huyện Di Linh) được 2 căn. Mỗi căn nhà trị giá khoảng 80 triệu đồng được xây dựng theo tiêu chuẩn nhà cấp 4 với kết cấu nhà nền lát gạch men, mái lợp tôn, tường xi măng có diện tích từ 42 m2 trở lên gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ. Tổng kinh phí hỗ trợ gần 1,9 tỷ đồng do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phân bổ cho Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng.

Thượng tá Hoàng Văn Đình - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đoàn Kinh tế quốc phòng Lâm Đồng cho biết: “Mỗi năm chúng tôi được quân khu phân bổ chỉ tiêu về xây dựng căn nhà tình nghĩa quân dân cho hộ nghèo, gia đình chính sách và bà con giáo dân ở huyện Đam Rông cùng một số xã của huyện Lâm Hà và Di Linh. Vì vậy, hàng năm đơn vị đã thường xuyên phối hợp với địa phương khảo sát, chọn những gia đình thực sự có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về đất ở cũng như kinh phí để làm nhà. Những căn nhà như một món quà nhiều ý nghĩa của lực lượng vũ trang quân khu gửi tặng cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, gắn kết, tạo thành khối sức mạnh đại đoàn kết để cùng nhau giúp bà con vượt qua mọi khó khăn, khắc phục nghèo khó và vươn lên trong cuộc sống”.

Những mái ấm mùa xuân thắm đượm tình nghĩa quân - dân của Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng đã tiếp thêm động lực cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn được “an cư, lạc nghiệp” vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết, gắn bó keo sơn như “cá với nước” giữa cán bộ, chiến sỹ với đồng bào các dân tộc trên địa bàn Khu Kinh tế Bắc Lâm Đồng.

LAM PHƯƠNG