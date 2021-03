Thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh tại Trường Đại học Đà Lạt

(LĐ online) - Sáng 27/3, Tiến sĩ Trần Hữu Duy - Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Đà Lạt cho biết: Bộ Giáo dục và Đào đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh tại Trường.

Khu nhà làm việc của Ban Giám hiệu và các phòng, ban

Quyết định này do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc ký thay Bộ trưởng và có hiệu lực từ ngày ban hành 26/3.

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh Trường Đại học Đà Lạt có trụ sở chính tại Trường ở Đà Lạt, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng theo quy định của pháp luật. Trung tâm hoạt động theo Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị định 13/2014 của Chính phủ; Thông tư 123/2015/TTLT của liên bộ, hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Việc được thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh là niềm vinh dự và tự hào đối với Trường Đại học Đà Lạt về vị thế của một trung tâm giáo dục đại học có uy tín. Mặt khác, Trung tâm sẽ là điều kiện rất thuận lợi trong công tác đào tạo sinh viên của nhà trường; đồng thời, tạo cơ hội để các cơ sở giáo dục cao đẳng, đại học trong khu vực Tây Nguyên, các tỉnh duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ liên kết.

MINH ĐẠO