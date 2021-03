Xây dựng bệnh viện, phòng khám an toàn

Kết quả kiểm tra bệnh viện an toàn, phòng khám an toàn của Sở Y tế Lâm Đồng đầu năm 2021 đánh giá, toàn tỉnh có 17 bệnh viện, Trung tâm Y tế trong tỉnh (trong đó có Bệnh viện tư nhân Hoàn Mỹ Đà Lạt) đều đảm bảo Bệnh viện an toàn.

Trạm Y tế xã Đinh Lạc (Di Linh) nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn để phòng, chống dịch COVID-19

Theo Thạc sĩ, BS Võ Kim Hải - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế), ưu điểm các đơn vị đã tiến hành tự đánh giá Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn, đã chuẩn bị hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác kiểm tra của đoàn kiểm tra Sở Y tế. Trong thời gian qua, các đơn vị y tế đã tích cực triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 cũng như các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn như: Thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 ngay khi có dịch, Ban chỉ đạo có quy chế hoạt động và phân công cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo và thành viên tổ giúp việc. Xây dựng kịch bản và tổ chức diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 theo các tình huống giả định tại các khoa, phòng ở các cơ sở khám, chữa bệnh. Triển khai phân luồng, sàng lọc người bệnh đến khám ngay từ cổng bệnh viện, có hệ thống biển báo đầy đủ và triển khai khu điều trị bệnh nhiễm COVID-19 theo quy định. Triển khai thực hiện công tác phòng ngừa lây nhiễm trong bệnh viện, ban hành các quy định hướng dẫn về quản lý an toàn người bệnh, người nhà và nhân viên y tế. Thực hiện giãn cách tại các khu vực tập trung đông người bệnh, kiểm soát việc đeo khẩu trang của người bệnh, người nhà bệnh nhân và các đối tượng khác trong khuôn viên bệnh viện. Công tác vệ sinh bệnh viện được quan tâm, làm sạch các bề mặt bẩn bằng dung dịch khử khuẩn phù hợp và các thời điểm theo quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Cơ sở vật chất xây dựng trước đây rất khó để một số đơn vị bố trí việc phân luồng, buồng khám sàng lọc, khu cách ly nhân viên y tế, khoảng cách giữa các giường bệnh trên 1m theo đúng quy định tại các tiểu mục trong Bộ tiêu chí. Việc xây dựng đề án, kế hoạch và thành lập bộ phận, đơn vị phụ trách khám, chữa bệnh từ xa còn gặp nhiều khó khăn do thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị. Nhiều đơn vị chưa đạt tiêu chí về: Vị trí rửa tay bằng nước luôn có sẵn xà phòng; có khăn lau dùng 1 lần tại những vị trí rửa tay bằng nước. Một số tiểu mục trong Bộ tiêu chí chưa phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại các đơn vị như: đo thân nhiệt bằng máy quét, đo thân nhiệt bằng máy quét ghi hình; có tủ cực tím khử khuẩn tiền mặt; rèm che bằng vật liệu chống thấm ngăn cách giữa các giường bệnh trong toàn bộ các buồng bệnh… cho nên các đơn vị khó thực hiện.

Kinh nghiệm tại Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương qua kiểm tra của Sở Y tế, kết quả đánh giá Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày 07/02/2021 có tổng số 134/150 điểm (chiếm tỷ lệ 89,3%), đạt Bệnh viện an toàn. Thực hiện đánh giá Phòng khám đa khoa khu vực (PKĐKKV) và Trạm y tế (TYT) an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh viêm đường hô hấp cấp theo Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế, có tổng số điểm từ 26 -28 điểm, đạt Phòng khám an toàn. Cụ thể: Đạt 28 điểm có 6 TYT (Quảng Lập, Ka Đô, Tu Tra, Lạc Xuân, Thạnh Mỹ, Dran); đạt 27 điểm có PKĐKKV Dran và 3 TYT (Pró, Đạ Ròn, Lạc Lâm); đạt 26 điểm có PKĐKKV Ka Đơn.

Sở Y tế đánh giá về xây dựng Phòng khám an toàn trong toàn tỉnh có ưu điểm là: Một số phòng y tế đã tích cực thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phòng khám an toàn đạt tỷ lệ 100% như: Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên. Các phòng khám đa khoa tư nhân đã có ý thức cao trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, còn một số phòng y tế do số lượng nhân lực mỏng, phòng khám tư nhân đông nên chưa kiểm tra hết phòng khám an toàn như các địa bàn Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng. Một số đơn vị chưa có tài khoản nhập điểm để đánh giá Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn như Lạc Dương, Đơn Dương, Di Linh và Bảo Lộc.

Qua kiểm tra, Sở Y tế đề nghị các Phòng Y tế huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi cho Nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, để mỗi người dân không lơ là chủ quan, luôn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tham mưu cho UBND huyện, thành phố thực hiện các chế tài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đánh giá an toàn đối với các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn về thực hiện phòng khám an toàn theo Quyết định 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020. Kiên quyết xử lý và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn, không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Y tế. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra trên hệ thống phần mềm của Bộ Y tế việc chấm điểm phòng khám an toàn theo Quyết định 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của các cơ sở y tế trên địa bàn. Báo cáo hàng tháng kết quả kiểm tra, giám sát, chấm điểm phòng khám an toàn về Sở Y tế.

Để xây dựng bệnh viện, phòng khám an toàn, là pháo đài phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới: Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế. Hàng ngày tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chí bệnh viện an toàn trong đơn vị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hàng tháng tổ chức kiểm tra theo bảng điểm, củng cố ngay các tiêu chí không đạt, chấm điểm vào phần mềm của Bộ Y tế theo quy định. Duy trì công tác sàng lọc, phân luồng ngay từ cổng bệnh viện, phát hiện sớm và không bỏ sót các trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm cho cán bộ y tế, có biện pháp cách ly ngay các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 khi đến bệnh viện.

AN NHIÊN