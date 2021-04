Bảo Lộc: Khen thưởng 30 tập thể, cá nhân thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa công an và ngành giáo dục

(LĐ online) - Sáng 27/4, Công an TP Bảo Lộc và Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2016 – 2020) thực hiện quy chế phối hợp số 244 ngày 1/2/2016 về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục trên địa bàn thành phố.

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp

Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, trong 5 năm qua, 2 ngành đã chủ động phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội cho cán bộ, giáo viên và học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố. Qua đó, 2 ngành đã tổ chức được hơn 300 buổi tuyên truyền, định hướng đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, định hướng còn được 2 ngành phối hợp lồng ghép vào các cuộc thi, hội thi đa dạng về hình thức và phong phú về nội dung.

Từ đó, các đơn vị giáo dục, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa trước các âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm và các thế lực thù địch. Nhiều mô hình, như: “Cổng trường đảm bảo an toàn giao thông”, “Trường học an toàn, thân thiện và chấp hành Luật Giao thông”, “Trường học an toàn về an ninh trật tự”, “Trường và phường, xã liên kết đảm bảo an ninh trật tự” và mô hình Camera an ninh… được các trường học phối hợp cùng các ngành chức năng và địa phương triển khai xây dựng, thực hiện có hiệu quả.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, định hướng các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và tội phạm công nghệ cao trên mạng xã hội facebook, zalo cũng được 2 ngành triển khai có hiệu quả đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên địa bàn. Nhờ vậy, tình trạng bạo lực học đường ngày càng giảm và không xảy ra vụ việc nào gây hậu quả nghiêm trọng. Thay vào đó là những việc làm ý nghĩa, nhân văn như học sinh, giáo viên “nhặt được của rơi tìm trả lại người đánh mất” ngày càng có sức lan tỏa trong trường học.

Các cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhận khen thưởng

Thông qua sự phối hợp giữa 2 ngành, trong 5 năm qua, Công an TP Bảo Lộc đã kịp thời phát hiện, xử lý hơn 240 vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến cán bộ, giáo viên và người học trên địa bàn thành phố. Trong đó, có 9 vụ khởi tố hình sự liên quan đến 66 đối tượng. Các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến nhiều vấn đề như trộm cắp tài sản, chiếm đoạt tài sản, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, sử dụng trái phép chất kích thích, tham ô tài sản và đánh bạc; trong đó, có vụ nổi cộm về trường cao đẳng “chui” lừa đảo hơn 500 cán bộ, giáo viên trên địa bàn TP Bảo Lộc và nhiều địa phương khác trong tỉnh Lâm Đồng.

Tại hội nghị, 2 ngành xác định việc thực hiện quy chế phối hợp là đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển giáo dục đào tạo để hình thành thế hệ công dân, người lao động phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu xã hội và tương lai. Qua đó, 2 ngành sẽ tăng cường công tác phối hợp nắm bắt tình hình để kịp thời xử lý các vụ việc vi phạm ngay từ cơ sở; đồng thời, khen thưởng, nêu gương những tập thể, cá nhân có những mô hình, việc làm, hành động hay thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Dịp này, UBND TP Bảo Lộc đã khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân thuộc Công an TP Bảo Lộc và Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp.

KHÁNH PHÚC