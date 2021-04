Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho 520 nhân viên y tế

(LĐ online) - Sáng 29/4, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp tục triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho cán bộ, nhân viên y tế phục vụ công tác khám, cách ly, điều trị bệnh Covid-19.

Cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiêm vắc xin phòng Covid-19

Theo kế hoạch, trong 3 ngày (28-29/4 và 5/5), tại điểm tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng sẽ tổ chức tiêm cho tổng số 520 cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu. Đồng thời, phục vụ tiêm chủng Covid-19 cho các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng gồm 35 người.

Ngoài ra, tổ chức tiêm cho 36 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh do có các yếu tố nguy cơ qua khám sàng lọc được tiêm vắc xin Covid-19 và theo dõi tại bệnh viện theo quy định về an toàn tiêm chủng. Trước đó, Công an tỉnh đã tiêm vắc xin Covid-19 cho 249 cán bộ chiến sĩ.

Khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã huy động hơn 20 nhân viên y tế phục vụ tại điểm tiêm chủng vắc xin phòng bệnh Covid-19, tổ chức 3 bàn tiêm và đảm bảo các quy trình tiêm chủng như: Khai báo y tế, khám sàng lọc, theo dõi sức khỏe tại chỗ sau tiêm.

Theo quy định, người được tiêm vắc xin Covid-19 ở lại điểm tiêm chủng 30 phút sau khi tiêm để được cán bộ y tế theo dõi, phát hiện sớm các phản ứng sau tiêm chủng. Khi về nhà, nơi làm việc thì chủ động theo dõi sức khỏe bản thân trong vòng 3 tuần sau tiêm.

AN NHIÊN