Bộ trưởng Bộ Y tế: Truy vết giai đoạn đầu rất quan trọng để xác định được nguồn lây, tâm điểm của dịch

Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế: Công tác truy vết trong giai đoạn đầu rất quan trọng giúp xác định được nguồn gốc lây và tâm điểm của dịch COVID-19 để tổ chức phong tỏa kịp thời; cách ly triệt để được các trường hợp F1. Làm thế chúng ta mới thành công trong phòng chống dịch, ngăn ngừa được các chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng.

Nhấn mạnh thông tin trên tại Hội nghị Tập huấn “Hướng dẫn truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS CoV-2 dương tính” do Bộ Công an và Bộ Y tế tổ chức hôm qua- 29/4, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đồng thời khẳng định thêm: Bài học truy vểt cũng là bài học kinh nghiệm mà quốc tế đánh giá rất cao đối với Việt Nam trong công tác phòng chống dịch.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: Công tác truy vết trong giai đoạn đầu rất quan trọng. Xác định được nguồn gốc lây, xác định được tâm điểm của dịch COVID-19 Ảnh:Phan Tâm

Thay mặt Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trân trọng cảm ơn Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề rất ý nghĩa này.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết: Thời gian qua Việt Nam đã trải qua 3 đợt dịch, với nhiều bài học kinh nghiệm, bài học thành công được đúc kết từ thực tiễn được thế giới đánh giá cao. Đã có những bài học góp phần rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch của lực lượng Công an như: “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, truy vết những người có lịch sử tiếp xúc với những người có yếu tố dịch tễ để kịp thời cách ly, phòng chống dịch một cách hiệu quả.

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế đánh giá cao lực lượng Công an ở tất cả các tuyến, đặc biệt là Công an ở tuyến cơ sở đã phát huy vai trò trách nhiệm, góp phần quan trọng vào công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19 của Việt Nam thành công.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn. Ảnh Phan Tâm

GS.TS Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: Bản chất của vấn đề truy vết chính là xác định được nguồn lây nhiễm của ca bệnh, xác định những người có yếu tố nguy cơ về lây nhiễm dịch COVID-19, để từ đó đưa ra biện pháp cách ly y tế triệt để, nhằm ngăn chặn dịch.

Trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và các đồng chí báo cáo viên đã chia sẻ, phổ biến những kiến thức, kỹ năng chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 nói chung, đặc biệt là công tác truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm dương tính nói riêng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho rằng, Hội nghị tập huấn mang ý nghĩa quan trọng, là dịp trao đổi về phương pháp, cách làm và bổ sung kinh nghiệm thực tiễn nhằm giúp lực lượng Công an nhân dân thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian tới.

Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm đối với Công an các đơn vị, địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu, ngay sau Hội nghị tập huấn này Cục Y tế Bộ Công an tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế và các ý kiến các đại biểu tại Hội nghị để cụ thể hóa và tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bộ Công an để chỉ đạo trong toàn lực lượng Công an nhân dân nâng cao chất lượng hoạt động truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm dương tính, bảo đảm chặt chẽ, đúng chức năng, thẩm quyền.

Các đại biểu tại Hội nghị tập huấn trực tuyến “Hướng dẫn truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS- CoV-2 dương tính” tại điểm cầu Bộ Công an Ảnh:Phan Tâm

Tại cuộc làm việc khẩn với lãnh đạo tỉnh Hà Nam về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn trong đêm 29/4, GS.TS Nguyễn Thanh Long đã nhiều lần nhắc đến yêu cầu phải nhanh chóng thần tốc truy vết các trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân vì "truy vết nhanh bao nhiêu thì khoanh vùng, cách ly triệt để bấy nhiêu, nhằm ngăn chặn dịch lây lan". Đánh giá cao lực lượng công an tỉnh Hà Nam đã vào cuộc sớm trong công tác truy vết, tuy nhiên Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng phải tập huấn ngay về chuyên đề truy vết cho lực lượng công an nhằm "truy vết hết những người là F1 để có kịch bản cụ thể, rà soát F2 để khi F1 thành F0 thì F2 thành F1, phải có biện pháp cách ly tập trung ngay" Do đó, Bộ trưởng đã yêu cầu ngay PGS.TS Trần Như Dương - chuyên gia hàng đầu về truy vết của Bộ Y tế và đoàn công tác của Viện Vệ sinh dịch tễ TW ở lại ngay trong đêm tổ chức công tác tập huấn truy vết phục vụ phòng chống dịch COVID-19 thần tốc khẩn trương cho lục lượng công an tỉnh Hà Nam.

